Carmena nega que els líders independentistes siguin presos polítics

Manuela Carmena, exalcaldessa de Madrid ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a RAC1 que el referèndum de l’1-O va “perjudicar Catalunya” i va atiar la irrupció de Vox . Tal com va apuntar aquest dilluns en una conferència on va participar de la mà de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el referèndum va ser “un element negatiu” que “va generar un nacionalisme espanyol exacerbat del que es nodreixen els grups vinculats amb l’extremadreta”. Carmena també ha afirmat que els líders independentistes que estan en presó provisional “no són en absolut presos polítics” perquè no s’han vulnerat els Drets Humans en el seu cas.Segons ha afirmat, van actuar contra la Constitució i això comporta una “responsabilitat”. Carmena ha tornat a comparar la resolució del conflicte a Catalunya amb la del País Basc que –segons ha apuntat- no només es va resoldre pels èxits policials sinó per “una línia d’acord” que considera que és la que ha d’imperar a Catalunya. La clau, segons Carmena, és “que la societat civil estableixi la costum de dialogar dins la pròpia ciutadania”, com es fa –ha dit- a l’assemblea de ciutadans d’Irlanda que ajuda a resoldre problemes com el reconeixement de l’avortament.Carmena ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a RAC1 l’endemà de participar amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a la trobada Diàlegs Civils BCN&MAD, on va culpar el sobiranisme de la irrupció de Vox. Segons Carmena, “la pretensió de la declaració unilateral d’independència de Catalunya o el referèndum en unes condicions que mai s’hauria d’haver donat ha perjudicat Catalunya i Espanya” i no hi ha cap “dubte” que “Vox és una conseqüència en part de tot aquest procés” i “sabent el mal que fan aquests processos fem tot el possible per col·laborar”.Carmena, que serà la pregonera de les Festes de la Mercè, ha “agraït” la invitació de l’alcaldessa de Barcelona per fer-lo i ha destacat la importància que “Madrid i Barcelona estiguin en contacte”. Ha destacat la necessitat de diàleg en la resolució del conflicte a Catalunya i ha recordat que durant les seves reunions amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i altres líders independentistes els va dir que “entossudir-se” a fer un referèndum “il·legal” era contraproduent. En canvi, Carmena creu que l’aparició de Podem no ha fomentat els moviments d’ultradreta. Tampoc el discurs del Rei el 3-O, malgrat que “no va ser afortunat”.Carmena ha negat de manera taxativa que els líders empresonats siguin presos polítics: “Crec que quan hi ha hagut un incompliment de l’ordenament hi ha d’haver conseqüències i les conseqüències poden ser penals”, ha dit. En tot cas ha insistit enla seva reticència a la presó provisional, que ha de ser un mecanisme “excepcional”, ha dit, i que caldria aplicar només quan hi ha necessitat com, per exemple, per garantir que no es destrueixen proves.No s’ha volgut posicionar sobre si hi va haver un delicte de rebel·lió i ha evitat dir també si una sentència com més lleu possible milloraria la resolució del conflicte. “Com a ciutadana si que crec que és important –com a persona que defensa el diàleg- que el diàleg s’ha de fer sempre de manera independent que hi hagi una sentència en un sentit o un altre”. A més, ha recordat que una sentència d’un o altre tipus podria servir per baixar un nivell de conflicte en un sector i augmentar-ne un altre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor