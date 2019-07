Buch nega al TSJC haver cedit locals per l'1-O quan era alcalde

El Govern i diputats sobiranistes fan costat a @MiquelBuch a les portes del TSJC. No hi ha membres de la societat civil. Informa @aidamboix https://t.co/eYjJTXd8J8 pic.twitter.com/icJDILTaIp — NacióPolítica (@naciopolitica) 16 de juliol de 2019

El president, membres del Govern i diputats independentistes fan costat a Miquel Buch abans d'entrar al TSJC

"No vaig cedir locals". Aquesta és l'afirmació rotunda del conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha declarat aquest dimarts davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per un presumpte delicte de desobediència arran de la cessió de locals destinats a la celebració de l'1-O quan era alcalde de Premià de Mar.Després de contestar totes les parts, i durant menys d'una hora de declaració, el conseller ha afirmat el mateix que desenes d'alcaldes investigats per la Fiscalia, que també han declarat pels mateixos motius. Així doncs, ha manifestat que no va firmar cap decret d'alcaldia després de la prohibició del referèndum per part del Tribunal Constitucional, i ha dit que tampoc tenia cap clau dels centres.La causa contra Buch té a veure, simplement, amb l'obertura de locals contra ell, després que el TSJC arxivés la causa contra ell com a president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), i contra Neus Lloberas, exalcaldessa de Vilanova i la Geltrú que llavors era presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). El ministeri públic, però, va recórrer la decisió perquè la interlocutòria del jutge no mencionava el paper de Buch com a alcalde, "únicament" en la cessió de locals, i no com a president de l'ACM.Sobre això, el conseller d'Interior ha explicat al jutge Jordi Seguí que no hi va haver més decrets després de la prohibició del TC, i així consta en l'informe que va realitzar el secretari general de l'Ajuntament de Premià, com els advocats de Buch han fet notar en la causa. "No consta als arxius municipals cap resolució o acord dictat per l'alcalde de Premià de Mar encaminat a facilitar l'obertura dels locals en els que va tenir lloc el referèndum", indica aquest document.Un altre informe indica que "no hi ha una clau única dels locals", sinó que són "diferents còpies", i també posa de relleu que la policia local "no va rebre petició ni requeriment de cap responsable per facilitar l'obertura dels locals destinats als actes investigats".Per tot això, Buch i la seva advocada, Judit Jané, han avisat que demanaran l'arxiu d'aquesta segona part de la causa.El conseller ha arribat al TSJC abraçat per la plana major del Govern, que s'ha reunit prèviament per l'excepcionalitat de la declaració. Acompanyant Buch s'ha pogut veure el president Quim Torra, i els consellers Pere Aragonès, Meritxell Budó, Alba Vergés i Chakir El Homrani, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor