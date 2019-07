«Això és un escàndol gravíssim»: indignació per la relació entre l'imam de Ripoll i el CNI

És un escàndol gravíssim. Exigim explicacions al govern espanyol i que s'assumeixin les més altes responsabilitats. El silenci imposat pels partits del 155 és intolerable. Dos anys després de l'atemptat, les víctimes i tota la ciutadania mereixen respecte i tota la informació. https://t.co/gRVKiKRjnR — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 16, 2019

Recordo que els partits del 155 es van posar d'acord a bloquejar la investigació parlamentària. És el "no és no" del PSOE a Catalunya el que els fa tancar files i tapar l'escàndol? Urgeixen unes explicacions que fa quasi dos anys que esperem. Sobretot pel respecte a les víctimes. https://t.co/HOFPzq06uL — Carles Puigdemont (@KRLS) July 15, 2019

Apareixen noves proves de la connexió de l’imam de Ripoll amb el CNI.

Cal exigir una investigació a fons, depurar responsabilitats polítiques, i també en els mitjans de comunicació que difonien les tesis del ministerio del Interior sense contrastar. https://t.co/hTjMve6ENM — Joaquim Forn (@quimforn) July 16, 2019

Les informacions publicades pel diari Público aquest dilluns a la nit han aixecat una gran polseguera. El digital afirma que el CNI tenia l'imam de Ripoll com a confident fins als atemptats i coneixia les activitats de la cèl·lula. La informació -negada fa un any per la Fiscalia- fa revifar els dubtes i les ombres que encara sobrevolen el cas dos anys després.Un dels primers a reaccionar ha estat el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha qualificat la informació d'un "escàndol gravíssim" i ha exigit "explicacions" i que s'assumeixin responsabilitats. Ha titllat d'"intolerable" també el bloqueig dels "partits del 155" a l'hora d'intentar esclarir dubtes sobre el cas i ha reclamant "respecte i tota la informació" per a les víctimes de l'atemptat i tot la ciutadania.En una línia similar s'ha manifestat l'expresident Carles Puigdemont, que liderava el Govern quan es van produir els atemptats. "Recordo que els partits del 155 es van posar d'acord a bloquejar la investigació parlamentària", ha lamentat Puigdemont, que ha acusat el PSOE de "tancar files i tapar l'escàndol". "Urgeixen unes explicacions que fa quasi dos anys que esperem. Sobretot pel respecte a les víctimes", ha exigit l'expresident.L'aleshores conseller de l'Interior, Joaquim Forn, també ha reaccionat i ha exigit una "investigació a fons" i "depurar responsabilitats polítiques". També ha denunciat aquells mitjans que "difoninen les tesis del Ministeri de l'Interior sense contrastar".L'exdiputada de la CUP Mireia Boya també ha reaccionat i ha acusat l'Estat d'estar darrere de l'imam de Ripoll i dels atemptats. D'altra banda, Robert Manrique, assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme, ha reclamant en declaracions a Catalunya Ràdio que es donin respostes sobre el cas. "Fa mesos que les exigim, en nom de les víctimes", ha dit.Tot fa pensar que la informació de Público provocarà un allau de reaccions durant el dia d'avui. El mitjà aporta un correu electrònic on hi hauria comunicacions dos mesos abans del 17-A, i assegura també que no va ser fins al matí següent de la massacre quan es va esborrar del registre central de fonts del CNI la fitxa de Abdelbaki es Satty. També mostra un informe on s'explica un viatge per comprar un vehicle de segona mà a finals del 2016. Segons Público, això demostra que els serveis secrets seguien els moviments dels membres de la cèl·lula.El mitjà mostra el correu "adamperez27177@gmail.com", que seria el que utilitzarien l'imam i el CNI per comunicar-se, a través de la tècnica de la 'bústia morta'. Els correus no s'envien, sinó que es deixen com a esborrany. Per llegir-los cal entrar al correu amb les claus corresponents. El fet de no enviar res fa que la comunicació no deixi rastre.Segons explica Público, la contrasenya del correu es va trobar en un paper manuscrit trobat entre les restes del xalet d'Alcanar i era PEREJUAN18. Hi havia dos missatges a la carpeta d'esborranys i l'última modificació de la configuració del compte és de març del 2017. El primer missatge és del 24 de maig del 2017 i diu: "Veig que has pogut entrar, només has de deixar escrit un missatge com aquest com a esborrany i jo el llegiré. Ja pots començar a escriure coses. Gràcies amic". El diari conclou que aquest missatge semblaria de l'agent del CNI que controla Es Satty i que aquest correu l'hauria creat ell per comunicar-se amb l'imam de Ripoll.El segon esborrany és del 19 de juny del 2017, uns dies més tard i apunta: "No tens res per escriure'm o és que no pots fer-ho. Avui és dilluns 19 de juny". Tot això succeeix mentre els membres de la cèl·lula fabriquen els explosius a Alcanar, extrem que confirma el testimoni de l'únic supervivent de la deflagració.D'altra banda, el mitjà mostra un informe on es fa seguiment dels moviments dels membres de la cèl·lula abans dels atemptats, al desembre del 2016, i assegura que el CNI coneixia la seva activitat de forma prèvia. Els serveis secrets, continua, coneixien els seus itineraris i mitjans de desplaçament i sabien amb anterioritat els seus plans.Entre els documents que mostra Público hi ha un informe on explica que l'objectiu d'un viatge en concret era que Mohamed Hichamy comprés a Friburg, a Alemanya, un cotxe de segona mà, "fet que finalment no es va produir".Segons el diari, el CNI sabia el que els terroristes pretenien fer perquè estava escoltant el que parlaven entre ells. "En no comprar l'automòbil, es veuen obligats a buscar un mitjà de transport per a la tornada. Així, Mohamed Hichamy va contactar amb Younes Abouyaaqoub i li va sol·licitar que els reservés un vol de tornada", apunta aquest mateix informe.Un altre dels apunts del document subratlla: "En aquest trasllat utilitzen el vehicle utilitzat per a l'atemptat de cambrils, el titular del qual és Mohamed Aalla, però utilitzat amb freqüència per diversos membres de la cèl·lula per als seus desplaçaments entre Ripoll i Alcanar". Això permet concloure que el servei secret coneixia el continus trànsits per carretera entre Ripoll i Alcanar, i de fet assegura que seguia vigilant i controlant els terroristes fins al mateix dia de l'atemptat.La presumpta relació entre l'imam de Ripoll i el CNI va sobrevolar el cas des de pocs dies després de l'atemptat. Això no obstant, el dia 9 d'agost de l'any passat la Fiscalia de l'Audiència Nacional -on es jutgen els casos de terrorisme- va negar categòricament que el cervell de la massacre del 17-A fos confident dels serveis d'intel·ligència espanyols. Va admetre, això sí, que un agent del CNI va visitar Es Satty quan era a la presó de Castelló, però no va ser per motius relacionats amb el terrorisme.Al novembre del 2017, diversos mitjans -entre ells El Periódico i El País- van apuntar aquests contactes. El País va anar més enllà i va assegurar que era confident dels serveis secrets espanyols, tot i que es desconeixia si havia rebut diners a canvi. Aquestes informacions periodístiques apuntaven que, segons reconeixia el mateix CNI, els contactes formaven part del protocol establert amb els convictes que han mantingut relacions amb gihadistes. Una versió que la Fiscalia de l'Audiència Nacional contradiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor