VÍDEO ​El SEM dota Catalunya d'un servei d'helicòpter medicalitzat per traslladar pacients de nit

Els pilots de l'helicòpter, sobrevolant Sabadell aquest dilluns. Foto: Juanma Peláez

Els professionals que integren l'equip de vol. Foto: Juanma Peláez

L'Hospital Parc taulí, vist des de l'helicòpter del SEM. Foto: Juanma Peláez

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha posat en marxa de manera oficial el servei de trasllat nocturn de pacients en helicòpter. El projecte ha estat en fase de prova durant un any, temps en què s’ha optimitzat tant la infraestructura com l’operativa. El servei ha instal·lat la seva base a Sabadell i ha de permetre reduir el temps de trasllat dels pacients fins a l’hospital de destí de manera considerable.El nou servei s’ha presentat aquest dilluns al vespre a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, on el SEM hi disposa de la base operativa d’helicòpters, en un acte en què hi ha participat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés. La iniciativa té l’objectiu de garantir l’equitat en l’accés al sistema sanitari públic independentment del punt del país on es trobi el pacient, però també reduir de manera considerable el temps de trasllat."El temps és clau en algunes patologies, i pot suposar salvar la vida d’un pacient", explica la consellera Vergés. Un exemple és el trasllat d’un ferit des de Vielha, on l’helicòpter pot arribar des de Sabadell en tan sols 55 minuts, estalviant fins a dues hores de trajecte, per traslladar-lo a un hospital de Barcelona i tornar de nou a Sabadell, tot amb un mateix dipòsit.Això és possible gràcies a la compra d’un Eurocopter 145, que disposa de dipòsit de combustible suficient com per a poder cobrir aquestes bastes distàncies sense necessitat d’aturar-se a carregar-ne. A aquest fet hi cal sumar que ara el servei de trasllat aeri es pot fer les 24 hores del dia, donat que ara ja no cal tenir una visual constant i es pot volar entre les 20.00 i les 8.00 hores."Fins ara, un servei que sortia a les 19.00 hores, si es preveia que s’allargués més enllà de les 20.00 hores ja no podia sortir, i ara ho podem fer", ha destacat Antoni Encinas, gerent del SEM. La incorporació del tecnologia necessària per volar en ruta en condicions meteorològiques amb poca visibilitat o de nit ha permès posar en marxa el nou servei, que ara per ara funciona de base a base, és a dir, d'un hospital a un altre.El servei es trobava des de fa un any en període de proves, i des de Sabadell s’ha pogut sentir com els helicòpters han sobrevolat la ciutat més d’una vegada en horari nocturn, precisament en anades i vingudes de serveis arreu del país. En aquest primer any, s’han fet 177 serveis en una mitjana de 15 vols mensuals, on més de la meitat dels casos han permès dur pacients a altres hospitals per rebre l’atenció necessària per a cada tipologia registrada.No obstant, el 49% dels casos han estat per fer assistències primàries, on s’ha pogut atendre els pacients al mateix lloc on s’ha registrat l’emergència. De fet, fins ara es podien fer trasllats entre una desena d’hospitals (Sant Pau, Bellvitge, Vall d’Hebron, Taulí de Sabadell, Reus, Cerdanya, Parc de Bombers de Lleida, Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat, Vielha i Igualada), i ara, en la segona fase, se n’incorporaran tres més: Verge de la Cinta (Tortosa), Germans Trias i Pujol (Badalona) i Tremp."Aquest és un país divers, i volem que arreu es visqui amb prosperitat, llibertat i seguretat, independentment d’on es visqui, no només tenint a prop hospitals de referència, i per això és indispensable treballar en xarxa", ha assenyalat el vicepresident Aragonès.En una tercera fase, sense data concretada a dia d’avui, es preveu crear nous espais on els helicòpters puguin aterrar també de nit, com ara camps de futbol, creant una xarxa de punts d’aterratge satèl·lit. La primera prova pilot en aquesta nova fase es començarà a fer precisament al camp de futbol de Moià, amb l’objectiu de donar cobertura sanitària aèria al Moianès.

