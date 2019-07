La Crida es reactiva en ple debat sobre la refundació de JxCat

Sànchez

La Crida Nacional per la República recupera l'activitat després de mesos de baixa intensitat. En concret, els associats al moviment impulsat per Carles Puigdemont i presidit per Jordiva enviar ahir a les 17.25 de la tarda un correu electrònic en el qual s'informava de la posada en marxa de les sectorials. Què són les sectorials? En els partits tradicionals, es tracta dels àmbits que desenvolupen el discurs ideològic. Aquesta reactivació de la Crida arriba en un moment que no passa desapercebut, perquè es produeix justament quan tots els sectors de Junts per Catalunya () es mouen per influir en el procés de refundació.La Crida no sorgeix específicament de l'espai de, però sí que els seus impulsors més rellevants -Puigdemont,i Quim Torra, entre d'altres- provenen d'aquestes sigles. El moviment, que té en Toni Morral -diputat al Parlament- el seu secretari general-, fa mesos que té una activitat de baixa intensitat. El congrés constituent es va celebrar el 27 de gener al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (), moment en el qual es va escollir la direcció liderada per, però des d'aquell moment va entrar en hibernació. L'arrencada del judici i les dues campanyes electorals també hi van tenir a veure.L'associació impulsada per Puigdemont fa tot just un any s'havia de convertir en el paraigua de tot l'independentisme, però només eles va avenir a formar-ne part. De fet, en l'assemblea del partit celebrada el juliol del 2018 es va acordar que les sigles sorgides de l'antiga CDC es dissoldrien dins la Crida. Un any després, però, la direcció encapçalada per Davidha anat resistint i, per ara, es resisteix a diluir-se dins del nou projecte i també malda per no perdre personalitat dins de, que és la marca escollida per Puigdemont i Artur Mas -almenys fins ara- per reordenar tot l'espai nacionalista.Crida va celebrar el congrés constituent el 27 de gener, però el judici i les dues campanyes la van fer entrar en fase d'hibernacióDe fet, els dos expresidents van arribar a l'acord de dotard'una estructura "operativa" en les. Els plans de l'entorn de Puigdemontreordenar tots els actors durant el mes de juliol, però finalment -tal com va avançar la setmana passada- el procés no acabarà fins al setembre, previsiblement pels volts de la Mercè. La reactivació de la Crida, però, fa sospitar els menys afins Puigdemont que el líder a l'exili vol tornar-se a desmarcar delper insuflar múscul polític a la seva associació. Els seus impulsors mai han amagat que, arribat el cas, poden arribar a funcionar com un partit, per a la qual cosa ja està registrada.La posada en marxa de les sectorials de la Crida coincideix amb la setmana prèvia al consell nacional del, que se celebra aquest dissabte a l'auditori de l'Illa Diagonal de Barcelona. En aquesta trobada, la direcció hi farà una proposta de debat intern -un procés participatiu- sobre el futur de. Els plans dedur-lo a terme durant el mes de juliol, però el buidatge de les opinions de les bases -recollides en assemblees comarcals- no s'acabarà fins al setembre. Membres de la direcció delassenyalen que Puigdemont busca "tornar a pressionar" el partit abans d'un consell nacional clau.La reactivació de la Crida arriba una setmana després que els vots defossin decisius per situar Núria Marín, del PSC, a la presidència de la Diputació de Barcelona. Un acord signat peri avalat per Puigdemont que va estar a punt de saltar pels aires pels dubtes del líder a l'exili fins poca estona abans de materialitzar-lo. L'episodi va servir per constatar la manca d'unitat independentista i la mala maror entrei ERC, que no es van posar d'acord per governar conjuntament una institució que gestiona mil milions d'euros de pressupost.nou impuls a la Crida arriba després d'un episodi que va constatar la manca d'unitat independentista a la Diputació de Barcelona, onva pactar amb el PSC[/Davant d'això, un dels escenaris d'unitat que es tenen en compte des de Waterloo és precisament la reactivació de la Crida., a banda, va rebre crítiques per part de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), un actor que ha nodrit amb quadres d'la direcció de l'associació. La Crida és un actor més en la refundació de l'espai nacionalista i, just quan elfa un moviment rellevant per influir en la reordenació, es torna a posar en marxa.

