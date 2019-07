L'imam de Ripoll va fer de confident del CNI fins el dia de l'atemptat de Barcelona

L'imam de Ripoll que va orquestrar l'atemptat de Barcelona, Abdelbaki es Satty, va fer de confident del CNI (el servei d'intel·ligència espanyol) fins el mateix dia de l'atemptat a Les Rambles de la capital catalana, el 17 d'agost, on van morir 13 persones. Segons ha informat en exclusiva el diari Público , el cap de la cèl·lula jihadista se seguia comunicant amb la intel·ligència espanyola mitjançant el mètode de "bústia morta", tal com expliquen des del mitjà digital espanyol. Aquest sistema el va crear Bin Laden, segons relaten des de la investigació de Público.El rotatiu digital ha tingut accés a diversos informes confidencials i a correus electrònics que certifiquen la pertinença de es Satty com un dels informadors del CNI. Alguns d'aquests documents van ser trobats el 16 d'agost de 2017 a Alcanar, on diverses bombones de butà van fer esclatar la casa on s'estaven diversos membres de la cèl·lula que incialment pretenia atemptar amb artefactes explosius a la capital catalana.El govern espanyol va negar en diverses ocasions que Es Satty, a qui haurien captat mentre estava empresonat a Castelló i que va morir en l'explosió d'Alcanar hagués estat un dels seus confidents. De fet, fa uns mesos la fiscalia de l'Audiència Nacional també ho va negar

