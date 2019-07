Un regidor de JxCat a Sant Cugat plega pels pactes amb el PSC

Junts per Sant Cugat agraeix la feina realitzada per @Llibe. Tots, cadascú des de la seva mirada, continuarà treballant per #SantCugat i per la unitat. pic.twitter.com/uw7YrnC8JR — Junts per Sant Cugat (@juntsxstc) 15 de juliol de 2019

El regidor de Junts per Sant Cugat, Josep Lluís Lliberia, renuncia a l'acte de regidor del municipi del Vallès Occidental arran de "la política de pactes del partit amb el PSC". Així ho ha explicat el partit en un comunicat a les xarxes socials, que relata com el membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional de Catalunya abandonarà el ple municipal.Lliberia critica els acords de JxCat tant en àmbit nacional com local. La formació "entén" la decisió presa pel regidor i "dona suport a la seva decisió de continuar treballant per la unitat independentista des de les entitats civils". En declaracions a Tot Sant Cugat, Lliberia explica que "pensa que el 155 és el que motiva tot això. I el suport del PSC, perquè no personalitzo; no parlo del Pere Soler, sinó del PSC. Perquè el 155 va molt més enllà dels presos polítics; ells són les principals víctimes".

