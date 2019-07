En el pis on van violar la jove de 17 anys a Manresa hi havia més persones que no van participar en l'agressió

Cap dels quatre joves d'entre 18 i 25 anys detinguts per la violació d'una noia de 17 anys la matinada de diumenge en un pis ocupat del carrer Aiguader de Manresa no ha volgut declarar davant els agents dels Mossos d'Esquadra, segons publica aquest dilluns El País Segons explica la mateixa notícia, els fets van passar en una habitació del tercer pis del carrer Aiguader, 17, de la capital del Bages, mentre que en altres estances del pis hi havia més persones que no van participar a l'agressió. La noia ha denunciat que van ser quatre els homes que la van vioplar.Segons el seu relat en la declaració davant els Mossos, la noia tornava de la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet quan ja a Manresa va conèixer un dels joves. Van estar parlant, van prendre alguna cosa i ell la va convidar a la casa ocupada. Segons la mateixa informació, un cop al pis, van beure, van prendre alguna droga i posteriorment va ser violada pels quatre homes, segons ha explicat a la policia catalana.Quan va ser atesa pels agents, en un primer moment no podia localitzar exactament la casa -el carrer Aiguader és un carrer de poc trànsit-. Una patrulla dels mossos la va acompanyar fins allà i quan els agents van començar a identificar diverses persones, ella va reconèixer tres dels agressors. Més tard els Mossos van detenir al quart.Després que els quatre joves s'hagin negat a declarar davant la policia, seran posats a disposició judicial previsiblement aquest dimarts, tot i que les 72 hores màximes vencen dimecres . La noia haurà de tornar a repetir la declaració, també, davant el jutge.

