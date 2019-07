Torrent proposa Òscar Camps i Carola Rackete per a la Medalla d'Or del Parlament

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent pretén proposar el fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, i la capitana del vaixell Seawatch 3, Carola Rackete, per a la medalla d'Or de la cambra catalana, segons ha avançat TV3 Torrent vol destacar, d'aquesta manera, la determinació en la defensa dels drets humans de l'activista i de la marina, que han desafiat recentment governs europeus per dur a terme tasques de salvament de migrants al Mediterrani.A finals de juny, el vaixell de Proactiva Open Arms va desoir el govern espanyol i va salpar per reprendre les operacions de rescat malgrat portar sis mesos bloquejat al port per ordre de l'executiu estatal.Pocs dies abans, Rackete havia estat detinguda a Itàlia per atracar al port de Lampedusa amb 42 migrants a bord malgrat que l'executiu no li havia donat permís.

