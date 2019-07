Manuela Carmena veu Vox com una «conseqüència» de l'1-O

L'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena ha participat aquest dilluns en la primera trobada de Diàlegs Civils BCN&MAD, organitzada pel grup Un dels Nostres de Barcelona i la Fundació Madrid Centro Histórico, celebrada a l'hotel Duquesa de Cardona de Barcelona. Carmena, que serà la pregonera de les festes de la Mercè, ha assegurat que Vox és, en part, "conseqüència" del referèndum de l'1-O i de la declaració unilateral d'independència.Carmena ha basat la seva intervenció en el diàleg que, segons considera, hi ha d'haver per desencallar el conflicte polític a Catalunya. Un diàleg basat en la participació activa de la societat civil, a qui l'exalcaldessa ha instat a "agafar les regnes" per superar la política de blocs.En aquest sentit, l'exalcaldessa ha reivindicat l'efímera iniciativa que el 2017 es va batejar amb el nom de Parlem-Hablemos i que, segons ha admès, no va reeixir. "S’ha diluït i no hem aconseguit que el diàleg protagonitzi la societat civil", ha assegurat.Per Carmena, que no ha fet cap menció a la repressió exercida per l'Estat, Espanya és una democràcia amb "defectes", però que ha estat capaç de superar la Transició i el "terrorisme d'ETA". "Trobarem la manera més adequada de viure d'una manera que ens satisfaci a catalans i a espanyols, però no serà possible si no parlem entre institucions i societat civil", ha afirmat.L'exalcaldessa de Madrid ha defensat la participació política de la ciutadania. Això sí, prioritzant el debat per sobre de les consultes, amb l'argument que processos com el Brexit o les eleccions primàries dels partits evidencien que aquest sistema pot no ser el més eficaç.

