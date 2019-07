Buch declara al TSJC per la cessió de locals destinats a l'1-O quan era alcalde

El conseller d'Interior, Miquel Buch, declara aquest dimarts davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalinya (TSJC) per un presumpte delicte de desobediència arran de la cessió de locals destinats a la celebració de l'1-O quan era alcalde de Premià de Mar. Buch arribarà als tribunals acompanyat del president de la Generalitat, Quim Torra, i de membres del Govern. La reunió de l'executiu, de fet, s'ha desplaçat a les 8.30 per tal que els consellers puguin ser a les 9.30 a la concentració de suport.La declaració de Buch arrencarà a les 10 del matí i té a veure amb la causa oberta contra ell per una querella de la Fiscalia per presumpta prevaricació i desobediència. Ja va declarar el mes de novembre de l'any passat juntament amb Neus Lloveras, exalcaldessa de Vilanova i la Geltrú. En el moment del referèndum, l'exbatlle de Premià era president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la dirigent del PDECat era presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). El TSJC va arxivar la causa a finals de gener, tot i que la Fiscalia va recórrer la decisió Després d'això, el tribunal va decidir reobrir la causa "únicament i en aquest moment" per pronunciar-se sobre la cessió de locals com a alcalde de Premià i no com a president de l'ACM. En el moment de l'arxiu de la causa, el TSJC va considerar que Buch i Lloveras no estaven duent a terme funcions "institucionals", sinó "eminentment polítiques".

