Bosch reivindica davant l'ONU una «solució democràtica» per a Catalunya

🎥 Today in @UN: “The previous Catalan government is in jail or in exile for holding a referendum. The UN Working Group for Arbitrary Detentions has asked for the immediate release of those prisoners. We want a democratic solution" #HLPF2019 pic.twitter.com/jDIJDk6UQX — Alfred Bosch🎗 (@AlfredBosch) 15 de juliol de 2019

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, defensa davant l'ONU que la "solució democràtica" és la "millor" sortida a l'actual situació política que viuen Catalunya i l'Estat espanyol, en una relació que ha definit com a "sensible". Bosch ha assegurat que confia en les organitzacions internacionals per aconseguir un "món millor" i els ha demanat treballar "per la pau, la justícia i la fortalesa de les institucions". Bosch ha intervingut aquest dilluns a Nova York en unes jornades organitzades per la Unió de Ciutats i Governs Locals (CGLU) a les Nacions Unides.Durant la trobada organitzada per la Unió de Ciutats i Governs Locals (CGLU) a Nova York s'ha posat sobre la taula el paper central dels governs locals i regionals en la implementació dels objectius nacionals i mundials de desenvolupament sostenible, en relació a l'ensenyament, el creixement econòmic, les desigualtats, l'acció climàtica o la justíciaÉs precisament en aquest darrer àmbit en el que el conseller Bosch ha volgut fer especial menció. Bosch ha posat de manifest que per a la resolució de conflictes la millor opció és una "sortida política" i ha recordat que davant la situació que es viu a Catalunya, el Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU ja va demanar l'alliberament dels presos polítics A la tarda –hora local–, el conseller té previst defensar la via del diàleg a la jornada What is democracy? que organitza Democracy Found, un organisme que depèn directament de les Nacions Unides. L'acte es farà a la mateixa seu de l'ONU. Al matí –hora local– la trobada de la CGLU s'ha fet en un hotel pròxim a la seu de les Nacions Unides.El conseller d'Acció Exterior també s'ha referit a altres objectius del Govern en el marc de l'Agenda 2030 de l'ONU que defensa la CGLU i que ha estat motiu de debat durant la jornada d'aquest dilluns, com la lluita contra el treball no declarat, la igualtat real entre homes i dones o garantir uns ingressos decents per a tots els ciutadans.A la trobada s'ha presentat també un informe que assenyala que en un 34% dels països els governs locals tenen algun paper en la coordinació nacional d'aquests objectius. L'informe destaca el creixent paper dels governs locals i regionals, sobretot, per desbloquejar l'acció climàtica inclusiva als seus territoris i promoure una agenda basada en els drets."Ho estem fent", ha exclamat el president de la Unitat de Ciutats i Governs Locals (CGLU), el sudafricà Parks Tau. El president de la CGLU ha celebrat poder comptar amb una mena de "govern multirlateral" per aconseguir arribar a complir els objectius de desenvolupament sostenible.

