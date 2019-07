Junqueras demana «mesures urgents» a l'Eurocambra perquè li garanteixi la immunitat

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat al president del Parlament Europeu, David Sassoli, que prengui "mesures urgents per garantir la immunitat", després que no hagi pogut exercir la seva condició d'eurodiputat tot i haver estat escollit en les eleccions europees de maig. Fonts del grup de Junqueras al Parlament Europeu han explicat a Europa Press que el líder d'ERC va formular la petició a Sassoli el dimecres 3 de juliol, un dia després de la constitució del Parlament Europeu, i que aquest dilluns ha traslladat l'assumpte als seus companys de grup a la cambra comunitària.Junqueras esgrimeix davant Sassoli que el seu nom figurava a la llista d'eurodiputats elegits a Espanya que va ser publicada pel Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) , i lamenta que se li va negar el permís penitenciari per "poder complir el requisit" previ a assumir l'acta que és jurar la Constitució. "Això suposa una restricció desproporcionada del meu dret a la participació i a la representació política", exposa el líder d'ERC al correu electrònic que ha enviat als seus companys del grup dels Verds/ALE, del qual forma part.L'exvicepresident del Govern cita l'article 8 del reglament intern de l'Eurocambra: "Quan un diputat sigui detingut o vegi restringida la seva llibertat de moviment en vulneració manifesta dels seus privilegis i immunitats, el president, prèvia consulta al president i al ponent de la comissió competent, podrà adoptar la iniciativa de confirmar els privilegis i immunitats del diputat afectat ".El líder d'ERC també defensa que "condicionar la immunitat a determinats procediments administratius establerts per la legislació estatal produiria una distorsió injustificada del sistema de garanties establerts pel dret de la UE". Junqueras també lamenta la situació dels candidats de JxCat, Carles Puigdemont i Toni Comín, per trobar-se en una situació similar a la seva: "Van ser elegits diputats europeus però no se'ls va permetre agafar l'acta".

