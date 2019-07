Mig any de presó per un home que va insultar un jove per la seva homosexualitat

L'Audiència de Barcelona ha confirmat la condemna a mig any de presó per un home que va insultar un jove ser homosexual. El tribunal confirma la condemna de mig any de presó, 720 euros de multa i 600 euros d'indemnització per un delicte contra l'exercici dels drets fonamentals. També confirma l'absolució de l'acusat pel delicte de lesions greus, amenaces greus i lesions amb l'agreujant de discriminació per orientació o identitat sexual en considerar que no va agredir físicament la víctima.La sentència del jutjat penal número 18 de Barcelona va considerar provat que cap a les 22 hores del 16 de setembre del 2016 l'acusat era a la terrassa d'un bar i un altre individu no identificat era en una taula del costat. Poc després, una dona va parar el seu cotxe al costat amb els llums encesos per descarregar unes bosses cap a casa seva. Tots dos homes van començar a menysprear-la perquè apagués els llums del cotxe amb crits com "vella puta de merda".En aquell moment va aparèixer el fill de la dona, que va sentir els improperis a la seva mare. Va ajudar la dona amb les bosses i va demanar als dos homes que paressin d'insultar-la. L'home no identificat va dir: "Ui, si és gai". A això, l'acusat va respondre: "No és un gai, és un maricón de merda". Tots dos es van aixecar de les cadires i l'acusat va intentar donar un cop amb la mà a la cara del noi, que el va poder esquivar. Mentrestant li anava dient "tu ets un maricón, un sidós, et mataré, maricón de merda, que tens el cul ple de semen".El jove va agafar el seu telèfon mòbil per trucar la policia, mentre l'acusat es va apropar a la seva cara i li cridava "maricón". El noi es va girar d'esquena als agressors per parlar amb unes noies que el volien ajudar, moment que l'home no identificat el va arraconar amb una moto contra la paret, l'insultava i li deia: "A mi un maricón no em vacil·la".El tribunal corrobora la sentència del jutjat penal, dona credibilitat als insults denunciats per la víctima i corroborats per testimonis, però no pas a l'agressió física. Per això absol l'acusat del delicte de lesions.

