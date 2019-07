Barcelona en Comú ratifica l'acord de govern amb el PSC

Barcelona en Comú ratifica l'acord de govern municipal amb els socialistes: un total de 1.389 persones (80%) han votat a favor d'un acord entre la formació encapçalada per Ada Colau i el PSC de Jaume Collboni, segons han fet saber els comuns a través d'un comunicat.La votació, que s'ha tancat aquest dilluns, ha comptat amb una participació de 1.735 persones, de les quals 1.389 (80%) han votat a favor; 287 (16,54%) han votat en contra i un total de 59 (3,4%) han votat en blanc. "Aquest resultat constata que les persones inscrites a Barcelona en Comú reconeixen en l'acord el programa amb el qual ens vam presentar", ha manifestat el portaveu de BComú Enric Bárcena, que ha afegit: "Seguim creient que les consultes són la millor manera de fer partíceps a la nostra gent de les decisions importants".La coordinadora de Barcelona en Comú va aprovar activar divendres passat una consulta sobre l'acord de govern a l'Ajuntament de Barcelona entre BComú i el PSC que es tancava aquest dilluns a les 13 hores. En aquesta consulta digital hi han participat les persones inscrites a la formació. L'acord de govern municipal -plasmat en 29 pàgines- té com a eixos principals el "progrés econòmic i social" de Barcelona, i recull acords per combatre la desigualtat i apostar pels drets socials, diversitat i feminisme, entre altres aspectes com l'emergència climàtica, habitacional, la seguretat i el lideratge internacional de la capital catalana. Es tracta de la segona consulta que BComú ha fet en els darrers mesos; l'última va ser la que demanava a les bases si preferien un pacte amb els socialistes o amb ERC i que les bases van avalar la primera opció amb els vots de Valls. L'acord de cartipàs estableix la creació de sis tinences d'alcaldia, repartides a parts iguals entre Barcelona en Comú i el PSC. Els socialistes assumeixen grans àrees: Economia, Hisenda, Turisme, Mobilitat, Seguretat i Coordinació Metropolitana són algunes de les carteres. Àrees rellevants que donen molta força als socialistes dins el govern i que, en alguns casos, són les que més preocupen als barcelonins, com el cas de Seguretat, en mans de l'exdirector dels Mossos Albert Batlle.En un govern que neix tensionat, l'home fort de l'executiu serà un regidor que coneix les dues formacions. Jordi Martí, ara a Barcelona en Comú i amb passat al PSC, exercirà de coordinador del govern, a més de controlar la regidoria de pressupost, que depèn del primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni.

