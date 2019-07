Cultura confia que el Sónar se celebri amb normalitat i es resolgui el conflicte amb els muntadors

El Departament de Cultura ha expressat aquest dilluns a la tarda la seva confiança que la 26a edició del Sónar es pugui celebrar amb normalitat arran del conflicte obert entre els riggers, encarregats del muntatge, i Fira de Barcelona. Els muntadors van iniciar dijous passat una vaga per reclamar que en el plec de condicions de la licitació de la Fira de Barcelona s'inclogui la subrogació dels actuals treballadors.En un comunicat , el Departament afirma que espera la "resolució del conflicte" i ha destacat "la importància del festival per a la cultura del país". "Amb una trajectòria de 26 anys lligada a Catalunya, el Sònar és un referent entre els festivals de música internacional i una plataforma imprescindible per l'escena musical i artística catalana", assenyala.L'any passat, el Sònar va atraure 126.000 espectadors, dels quals pràcticament la meitat –un 46%- eren estrangers, a més de "les personalitats més destacades de l'escena internacional en els àmbits de la cultura, la creativitat, la tecnologia i el negoci musical", continua el comunicat del Departament de Cultura, que afegeix que el "prestigi i posicionament internacional del festival contribueixen a posar Catalunya a l'avantguarda de la música, la innovació i la tecnologia mundials".Pel que fa l'impacte econòmic que genera el Sónar, és d'uns 124 milions d'euros, d'acord amb les darreres dades disponibles, corresponents al 2016 i ocupa unes 2.000 persones en les tasques d'organització i muntatge.Mentrestant, el titular del jutjat número 27 de Barcelona ha de decidir en breu si dicta mesures cautelars arran de la denúncia dels riggers després que Fira de Barcelona hagi contractat una altra empresa de muntadors per substituir els muntadors que estan en vaga.Els treballadors van al·legar una vulneració del dret de vaga i un jutge de Barcelona l'ha acceptat a tràmit. En aquest sentit, aquest dilluns s'ha celebrat una vista durant tres hores i el jutge resoldrà properament, segons han explicat fonts judicials.

