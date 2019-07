El medi ambient i la segregació escolar, els dos grans reptes pendents segons el Síndic

Les competències del Síndic en matèria de discriminació, igualtat de gènere i drets del col·lectiu LGTBI són recents i desconeguts pels ciutadans

Detall de la plataforma marina del Castor. Foto: ACN

El Síndic posa de manifest que encara no s'han assolit alguns objectius marcats, com ara la disminució del soroll nocturn derivat dels serveis de recollida d'escombraries

L'acollida dels menors estrangers recau en un sistema protector defectuós, segons Ribó. Foto: ACN

El Síndic de Greuges en funcions, Rafael Ribó, ha fet aquest dilluns a la tarda balanç del seu segon mandat al Parlament tot assegurant que dos dels diversos grans reptes que queden pendents quan sigui substituït serà la disminució de la segregació escolar i la preservació del medi ambient. Segons ell, s'han posat bases per abordar els dos problemes però els polítics han de ser més actius en aquests àmbits i adonar-se'n dels riscos que comporta no abordar-los seriosament.Rafael Ribó va ser escollit síndic de greuges de Catalunya per a un segon mandat el 10 de febrer del 2010, d'acord amb la nova Llei del Síndic i superant àmpliament la majoria de tres cinquenes parts necessàries per a la designació. El primer mandat va tenir lloc del 2004 al 2009. En iniciar el seu segon mandat, l'1 de març de 2010, el síndic va proposar al Parlament les línies d'actuació dissenyades, entre les quals hi havia el compromís de comparèixer al Parlament cada tres anys per analitzar-ne el compliment i fer-ne balanç.Durant la compareixença, el Síndic ha explicat les principals xifres d'activitat de la institució des del 2010 fins al 2018, darrer any tancat. D'entre aquestes, ha destacat que s'han iniciat un total de 82.426 queixes, 112.719 consultes i 1.907 actuacions d'ofici, gairebé 200.000 actuacions, i que s'han atès prop de 400.000 persones. Les queixes han anat augmentant paulatinament des de les poc més de 8.000 l'any 2011 a les prop de 10.500 el 2018. Les actuacions d'ofici han oscil·lat entre les 205 i les 281 entre els anys 2013 i el 2018.Per àrees, destaquen les 15.722 queixes d'administració pública (19%), les 12.670 de consum (15%), les 9.699 d'urbanisme, mobilitat i habitatge i les 9.391 de serveis socials, que representen l'11% del total. En conjunt, les àrees socials (serveis socials, salut, educació, infància i altres) han representat el 34% de les queixes rebudes a la institució durant aquest període. En canvi, les àrees de les quals s'han rebut menys queixes han estat discriminació (392 queixes), que representa el 0,5%, i cultura i llengua (534 queixes), que només representa el 0,6% del total. Cal precisar que les competències del Síndic en matèria de discriminació i igualtat gènere i per garantir els drets del col·lectiu LGTBI encara són recents i sovint desconegudes per la ciutadania.De tots els casos tramitats al llarg d'aquests anys, s'ha detectat irregularitat per part de l'administració en 41.278 casos, que representen el 47%. D'aquests, en el 81% dels casos l'administració ha acceptat la resolució amb les recomanacions del Síndic; en el 14%, l'ha acceptat parcialment, i només en el 4% no l'ha acceptat.També ha volgut destacar l'activitat de l'oficina itinerant de la institució, que el 2010 va canviar de model de manera que s'abandona progressivament el caràcter institucional i es reforça el vessant d'atenció a les persones. L'objectiu principal d'aquesta oficina és respondre a la necessitat de moltes persones, entitats i, fins i tot, administracions de ser ateses personalment quan exposen una problemàtica que consideren important. Des del 2010 fins a l'actualitat, s'han fet 961 desplaçaments al territori i s'han recollit 8.863 queixes i 4.884 consultes.Sobre els temes més rellevants, Ribó, en la seva intervenció, ha volgut destacar els atemptats al territori i al medi ambient que s'han treballat al llarg d'aquests anys, entre els quals la plataforma gasista Castor ha tingut un protagonisme especial. El Síndic ha tornat a recordar que està pendent l'execució plena de la sentència del Tribunal Constitucional, per la qual s'anul·laven alguns articles del reial decret-llei 13/2014 que regulen la indemnització que es va pagar a Escal UGS SL, i la forma com es va repercutir en les persones consumidores.Si bé és cert que el govern de l'estat va acordar la paralització del pagament d'aquells drets de cobrament i dels costos d'operació i de manteniment reconeguts, encara no ha adoptat cap mesura en relació amb la indemnització satisfeta. A més, el Síndic ha insistit en la necessitat que es dugui a terme una auditoria tècnica per analitzar si el projecte tenia des dels inicis totes les garanties tècniques imprescindibles perquè es portés a terme de manera correcta.També ha volgut posar en valor que mitjançant la seva intervenció urgent es va poder aturar l'execució imminent d'un projecte de pavimentació d'un camí forestal que transcorre per una de les zones més sensibles i protegides del Parc Natural del Montseny i que no havia seguit els tràmits ambientals necessaris. La tramitació del POUM de Pals, que suposava un creixement urbanístic en zones de pins i dunes; la construcció del port de Tossa de Mar, sense un encaix en el plantejament sectorial, territorial i urbanístic vigent, la reobertura de mines en zones protegides de l'Alt Pirineu i l'aeròdrom de la Cerdanya han estat els altres temes destacats en matèria d'urbanisme d'aquests darrers anys.Sobre la contaminació, Ribó ha volgut destacar la problemàtica dels purins, ja que la contaminació d'aigües per un excés de nitrats provinents dels purins és un problema greu. Algunes de les recomanacions que ha fet el Síndic s'han assolit però d'altres encara estan pendents, com ara la redacció del Pla director urbanístic d'ordenació de les explotacions ramaderes o l'aprovació del règim sancionador específic per part de l'administració.En matèria de contaminació acústica, s'han detectat millores importants i s'han incrementat els mesuraments sonomètrics efectuats per les administracions. No obstant, encara no s'han assolit alguns objectius marcats, com ara la disminució del soroll nocturn derivat dels serveis de recollida d'escombraries. També creu que s'ha de treballar més per disminuir la contaminació de l'aire derivada del trànsit de vehicles.En matèria d'habitatge, el Síndic ha destacat la necessitat de donar resposta a totes les situacions d'emergència social i econòmica i de fer-ho de manera immediata. També ha posat de manifest la necessitat d'incrementar el parc d'habitatge social i la necessitat d'arribar a acords de lloguer social amb les entitats financeres amb relació als habitatges desocupats. Tot i reconèixer els esforços importants en aquesta matèria, està pendent donar compliment al suggeriment del Síndic sobre la necessitat de preveure un pla de xoc que permeti donar una solució definitiva al degoteig constant de situacions d'emergència residencial que encara es produeixen.En l'àrea d'infància i educació, el Síndic ha volgut posar l'accent en la lluita contra la segregació escolar, que creu que és una de les problemàtiques més greus de Catalunya i que pot afectar més el futur. Durant els darrers anys, el Síndic de Greuges s'ha ocupat de conscienciar la societat, els agents educatius i les administracions que la segregació escolar suposa una vulneració greu del dret a l'educació en igualtat d'oportunitats. Un dels èxits més importants en aquesta matèria, segons ell, ha estat la signatura del Pacte contra la segregació escolar el passat mes de març. El pacte inclou 30 actuacions i 189 mesures concretes que el Departament d'Educació es compromet a implementar durant aquesta legislatura.Una altre tema que ha treballat la institució ha estat la garantia dels drets dels menors estrangers no acompanyats. Des del 2016, l'arribada d'adolescents estrangers sense referents familiars s'ha incrementat, la qual cosa deixa el sistema de protecció en una situació crítica. L'acollida d'aquests menors recau en un sistema protector defectuós, precari i infradotat pressupostàriament, ha assegurat. En aquest sentit, en diverses ocasions el Síndic de Greuges ha remarcat la necessitat de reformular-lo. A més, ha criticat que el 2010, quan el fenomen havia disminuït respecte els anys anteriors, es tanquessin molts recursos específics per aquests joves.En aquest darrer mandat, el Síndic de Greuges també ha adquirit noves competències, com ara l'avaluació del compliment de les obligacions regulades en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, o la defensa dels drets i les llibertats en matèria de no-discriminació per raó de gènere que puguin haver estat vulnerats per l'actuació d'institucions o persones, tant públiques com privades, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 11/2014, per garantir els drets dels col·lectius LGTBI, i Llei 17/2015, d'igualtat efectiva homes i dones.En la darrera part de la seva intervenció, el síndic ha explicat com per mitjà de la publicació d'informes monogràfics s'ha consolidat la seva intervenció en l'àmbit dels serveis d'interès general. Un exemple d'això seria l'Informe sobre el dret als subministraments bàsics (2014) o l'Informe sobre els drets de les persones en els serveis ferroviaris (2016).

