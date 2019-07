VÍDEO La xarxa esclata d'alegria amb el tràiler de la tercera entrega de «Kingsman»

La famosa saga Kingsman ha estrenat el primer tràiler de la tercera entrega. Carregada de moltes novetats, d'un repartiment de luxe i una ambientació espectacular, la pel·lícula portarà per nom The King's Man, fent un joc de paraules amb les anteriors.El film explicarà els orígens de la famosa agència d'espionatge britànic -una clara paròdia en format acció de la saga James Bond i del servei secret- en el context de la Primera Guerra Mundial. El Regne Unit va ser un dels principals actors del conflicte bèl·lic que va arrasar amb Europa i la pel·lícula aprofitarà tota aquesta ambientació.Ralph Fiennes, Aaron-Taylor Johnson, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Gemma Artenton... són alguns dels noms que completen un cartell de luxe per a introduir una nova entrega en aquesta trilogia. El film, però, encara en postproducció, no arribarà a les pantalles de cinema de tot el món fins el febrer de 2020.

