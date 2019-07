FOTOS I VÍDEOS Els bombers treballen en un incendi a Beneixama, al País Valencià

Incendio en Beneixama, Alicante, visto desde el avión ✈️ pic.twitter.com/vmqKGhaumL — ✨🌜elena🌛✨ (@elenarbu) 15 de juliol de 2019

🔥 #IFBeneixama El incendio ha movilizado:

13 medios aéreos de la @GVA112

10 dotaciones de bomberos

27 unidades de bomberos forestales de Valencia y Alicante

5 agentes medioambient

ℹ https://t.co/jq4QNnSPC4 pic.twitter.com/aUSvPD4xAa — Levante-EMV (@levante_emv) 15 de juliol de 2019

Una trentena de persones han hagut de ser desallotjades de diverses cases de camp en la zona afectada per l'incendi declarat al voltant de les 14 hores d'aquest dilluns en una zona del terme municipal de Beneixama (l'Alt Vinalopó), segons ha informat des del Centre de Coordinació d'Emergències.Segons informa el diari La Veu , des de la declaració de l'incendi no han parat de sumar-se efectius als treballs d'extinció. Actualment en la zona treballen tretze mitjans aeris de la Generalitat i del Ministeri de Medi Ambient, així com diverses unitats terrestres. A més a més, el Centre de Comandament Avançat ha demanat l'ajuda de la Unitat Militar d'Emergències (UME).El Centre de Coordinació d'Emergències ha establert la situació 2 del Pla Especial davant del Risc d'Incendis Forestals. Això implica que els incendis poden afectar greument la població i els béns de natura no forestal, i exigeix l'adopció de mesures de protecció i socors. Segons informen des del 112, pot ser necessari que siguin incorporats mitjans extraordinaris i, fins i tot, poden comportar situacions que deriven cap a l'interès estatal.Segons ha informat el servei d'Emergències 112 al seu compte de Twitter, des de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències s'ha procedit a tramitar l'activació de la Unitat Militar d'Emergències del govern espanyol. A més, els bombers de la Diputació d'Alacant també han demanat els avions Foca de l'Estat.Les flames també han obligat a sol·licitar la mobilització de l'helicòpter Kamov de Guadalajara i de les Brigades de Reforç d'Incendis Forestals (BRIF) del govern espanyol amb base a Saragossa i Conca.De moment, a la zona del foc treballen tretze mitjans aeris, deu dotacions dels bombers de la Diputació d'Alacant, 27 unitats de bombers forestals de la Generalitat i cinc agents mediambientals. Segons l'Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET), a la zona conflueixen vent de nord-oest, temperatures que superen els 35 graus i una humitat relativa inferior al 30%. El telèfon d'Emergències 112 GVA ha rebut 177 trucades relacionades amb l'incendi fins a les 17 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor