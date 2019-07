Els comuns se sumen al pacte PSC-JxCat al Consell Comarcal del Tarragonès

En Comú Guanyem se suma al pacte sociovergent al Consell Comarcal del Tarragonès. Els dos consellers dona la majoria absoluta a l'acord entre PSC i JxCat amb la seva incorporació al govern. Aquesta decisió s'ha fet pública a través d'un comunicat emès pels tres partits, en el qual assegura que la "voluntat" de l'acord és "donar continuïtat a una obra de govern eficaç que ha estat reconeguda com a tal per la majoria d'ajuntaments de la comarca i també la decisió d'incrementar el consens i l'ampliació de la representativitat política amb la incorporació del grup d'En Comú-Guanyem a l'equip de govern".En el text remarquen que aquest pacte permetrà una estabilitat en una acció política coherent i un bon govern al servei de territori, ja que són els eixos programàtics de l'acord assolit.Els tres partits defensen que "és un acord pensat en clau de territori i decidit des del territori, al marge de les diferències que, legítimament, les formacions signants puguin tenir en qüestions de política nacional". A més, estenen la mà "a tots aquells que vulguin sumar en positiu" i s'estudiarà proposar als grups de l'oposició la seva entrada amb un representant a la Junta de Govern del Consell Comarcal.Pel que fa a la seva estructuració política, JxCat tindrà la presidència de l'ens els dos primers anys del mandat mentre que el grup del PSC l'ostentarà durant els dos darrers anys. Així mateix, hi haurà cinc vicepresidències de les quals dues correspondran a representants del PSC, dues a representants de Junts i una al grup d'En Comú Guanyem. Divendres passat, representants de JxCat van comunicar de manera oficial a ERC que no volien pactar amb els republicans i que optaven per fer-ho amb el PSC , tal com varen fer quatre anys. Jordi Gené, president comarcal d'ERC al Tarragonès, va expressar en declaracions a NacióDigital que estava "decebut" amb aquesta decisió, ja que Junts havia optat per "pactar amb el 155 i no per un pacte de país".El republicà va destacar que "els consells comarcals, com a ens supramunicipals que són, han de seguir una lògica de país, i per tant, se'ns fa difícil d'entendre i de justificar que no hagin prioritzat la lògica de país i a les necessitats del partit".El mateix president comarcal d'ERC va assegurar que des de JxCat se'ls havia convidat a entrar a formar part del pacte i que la resposta va ser rotundament negativa, ja que "no podem obviar els moments difícils que pateix el país, amb una clara degradació de la democràcia, amb presos polítics i exiliats" i tampoc, "no podem obviar que el 155 ens ha agredit físicament i mentalment per votar". Davant d'aquest escenari, la resposta de Gené va ser que no poden pactar ni entrar a un govern amb el PSC.

