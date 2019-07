El govern espanyol ofereix ajuts als afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre

El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, s'ha reunit aquest dilluns amb els alcaldes d els municipis de la Ribera d'Ebre afectats per l'incendi i els ha ofert el seu suport institucional. El govern espanyol ofereix tres línies diferents d'ajuts, des de mesures fiscals a través del Ministeri d'Hisenda , a altres ajuts que poden reclamar a Interior i Agricultura des de la Generalitat. Es tracta d'ajuts a unitats familiars i corporacions locals, que són d'immediata aplicació, per danys personals, materials i despeses d'emergència. El Ministeri d'Agricultura pot emprendre també una actuació d'emergència a la zona afectada pel foc si, prèviament, ho demana la Generalitat, que en té la competència.Els ajuts s'han de sol·licitar pels afectats presentant els corresponents formularis, en el termini d'un mes, des de l'endemà a la data de la fi dels fets catastròfics o de la situació d'emergència. Es presenten a la delegació del govern espanyol a Catalunya o de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. Les sol·licituds les resol la direcció general de Protecció Civil i Emergències (DGPCE), del Ministeri de l'Interior.La possibilitat d'emprendre una actuació d'emergència a la zona afectada pel foc requereix la declaració d'emergència signada pel titular de la direcció general de Desenvolupament Rural Innovació i Política Forestal del Ministeri. Correspon al Govern demanar, amb anterioritat i per carta, al ministre la possibilitat de fer aquestes inversions. Després de la declaració d'emergència es podrien iniciar amb caràcter urgent aquestes obres de restauració, actuant a les zones arbrades i les que major risc d'erosió presentin.A la reunió a Tarragona han assistit el subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté, els alcaldes de Flix, Francesc Barbero; la Palma d'Ebre, Marina Rojals; Vinebre, Gemma Carim; i la Torre de l'Espanyol, Sergi Borràs (accidental). També hi ha assistit Xavier Pallarés, delegat del Govern a les Terres de l'Ebre; Rosa Peig, directora dels serveis territorials de Presidència a les Terres de l'Ebre; Carmen Raposo, cap de Protecció Civil de la delegació del govern espanyol a Catalunya; José Luis Guarga, director de l'àrea funcional d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) a Barcelona; Jordi Just, president de la Cambra de Comerç de Reus; Francesc Díaz, vicerector de la URV; Francesc García, president de la Comunitat de Regants de la Palma d'Ebre; i Pere Josep Jiménez, coordinador de la Reserva Natural de Sebes.

