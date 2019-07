L'arribada a la Lluna: una visió espacial des del cinema

"Espero que les meves cames no es trenquin... caminant per la Lluna" cantava Sting, amb la mítica cançó de The Police, Walking on the moon . La fascinació pel satèl·lit que orbita al voltant de la Terra ha estat un camp ple de creativitat en el món de les arts. El cinema no ha estat una excepció i durant més de sis dècades han abordat la temàtica dels viatges espacials i el de l'arribada de l'home a la Lluna.Des dehem confeccionat un complet llistat de les millors obres cinematogràfiques que expliquen, desgranen i s'aventuren en el viatge de 1969 per aterrar a la Lluna. Films biogràfics, fantàstics i de ciència ficció sobrevolen un dels fets més icònics de la humanitat. També hem afegit diverses pel·lícules més sobre la temàtica espacial que van erigir-se gràcies a la gesta dels astronautes, a més d'algunes anteriors que aventuraven sobre l'arribada a la Lluna.

