L'asseguradora del caçador que va matar dos agents rurals a Aspa es nega a pagar

L'asseguradora del caçador que va matar dos agents rurals a Aspa (Segrià) rebutja pagar la responsabilitat civil de 300.000 que l'Audiència de Lleida li va imposar pel crim. Mussap ha defensat al judici d'apel·lació celebrat aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el moment concret del crim no és un acte de caçar i que per tant no pot estar assegurat a la pòlissa.L'acusació particular, representada per l'advocat Pau Simarro, considera que l'argument és "absolutament absurd" perquè "no podem fer un parèntesi a la vida del caçador quan apareixen els agents rurals i tancar-lo quan els mata", ha explicat. Simarro defensa que el crim és un acte dolós i intencionat i que per tant l'asseguradora s'ha de fer càrrec de part de la indemnització (que pujava un milió d'euros en total) i després, si vol, reclamar-li el seu import al caçador.Per l'acusació particular, l'argument de l'asseguradora és "inconsistent i sense fonament jurídic" i per tant, considera que el TSJC confirmarà íntegrament la sentència emesa al febrer per l'Audiència de Lleida, que ordenava a l'autor del crim, Ismale Rodríguez, a pagar una indemnització de 990.439 euros als familiars de les víctimes i a part d'ella, uns 300.000 euros, que l'assumís la companyia asseguradora del caçador.La sala va condemnar a 45 anys de presó el caçador acusat de matar dos agents rurals a Aspa (Segrià), el 21 de gener de 2017. El jurat popular ja el va declarar culpable d'assassinat amb traïdoria i atenuant de confessió i va descartar cap alteració psíquica que l'impedís saber què estava fent quan va disparar.Tenint en compte aquestes consideracions, l'Audiència va decidir imposar a Rodríguez 22 anys de presó per cadascun dels dos assassinats, un any de presó per un delicte de tinença il·lícita d'armes, ja que va disparar amb una escopeta per a la qual no tenia llicència, i 1.080 euros de multa per un delicte contra la fauna.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor