Ruptura dins de Compromís per «falta de democràcia interna»

El col·lectiu Gent de Compromís, una de les quatre potes que conformen la coalició al costat de Bloc, Iniciativa i Verds, ha acordat "cessar indefinidament la seva activitat organitzada a causa de la greu manca de democràcia interna existent a Compromís", una decisió que ha pres en l'assemblea extraordinària celebrada aquest cap de setmana.En un comunicat ha explicat que tot i els "innombrables" intents per arribar a una solució, les direccions dels partits que formen part de Compromís "han impedit sistemàticament que les persones directament afiliades poguessin gaudir dels mateixos drets que la resta de militants".Han demostrat, així, "la falta de voluntat política o, en tot cas, la seva incapacitat per solucionar un problema tan greu com és el de mantenir discriminada a una part dels militants de l'organització i no haver estat capaços d'atendre les seves justes demandes d'equiparació de drets amb la resta d'integrants de Compromís".Des de Gent de Compromís responsabilitzen "directament" les executives del Bloc Nacionalista Valencià, Iniciativa del Poble Valencià i Verds-Equo i, per tant, "l'executiva de Compromís, de la lamentable situació que es viu al si d'un projecte polític que s'ha definit reiteradament com a tecnologia política punta i que ha incomplert, un cop rere l'altra, els seus propis reglaments com les bases i normes, oficialment en vigor però que fa anys que no s'apliquen".Per a aquest col·lectiu, els tres partits i la coalició com a tal "s'han servit de la bona voluntat, de la feina i dels diners de les persones afiliades directament a Compromís", que han estat "estafades creient que formaven part d'un veritable projecte transformador valencianista, ecologista i d'esquerres "fins a adonar-se amb el pas del temps que" formen part de la mateixa vella política que tant s'ha criticat, i encara es critica, des de Compromís".Segons la seva opinió, cal "una profunda reflexió política" sobre el projecte que representa Compromís i la manera perquè aquest "continuï sent d'utilitat a la ciutadania" des del pla polític i tenint, al mateix temps, un funcionament intern "veritablement democràtic". Finalment, des de Gent de Compromís donen les gràcies als que han treballat pel projecte i assenyala que deixen "la porta oberta" a reprendre la seva activitat "en qualsevol moment" en què les circumstàncies ho aconsellen.

