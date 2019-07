El preu del lloguer puja un 5,1% en el segon trimestre al País Valencià

El preu mitjà per metre quadrat dels pisos de lloguer ha pujat un 5,1% al País Valencià durant segon trimestre de l'any, fins a situar-se en els 7,4 euros al mes, segons l'últim informe de preus d'Idealista que fixa la variació anual en un 6,5%. En concret, ha incrementat els seus preus en un 6,9%, fins a situar la renda d'un metre quadrat en 8 euros mensuals mentre que el preu mitjà dels arrendaments ha crescut un 4,6% a València capital durant la primavera situant el preu del metre quadrat en 8,8 euros.A la província d'Alacant els preus han pujat un 0,5% durant l'últim trimestre, fins a situar-se en 6,8 euros per metre quadrat al mes. A la capital els preus també han experimentat un increment, del 0,3% més amb una mitjana de 7,1 euros/m2. En el cas de la província de Castelló s'ha registrat un ascens del 9,9% en el preu dels seus habitatges de lloguer amb un preu mitjà del metre quadrat de 5,9 euros mensuals. En la mateixa línia, a la ciutat de Castelló els preus han crescut un 8,9% fins als 6,1 euros/m2.A Espanya el preu ha pujat un 2,8% durant el segon trimestre de 2019, fins a deixar el metre quadrat en 11 euros al mes, en el que suposa el seu màxim històric. En taxa interanual, el creixement arriba al 7,1%. El preu puja a totes les autonomies, sent la Regió de Múrcia on més van créixer (9,2%) i la Comunitat de Madrid on menys ho van fer (1,9%).A la ciutat de Barcelona els preus s'han incrementat un 1,4% i el metre quadrat s'ha situat en 16,5 euros. Madrid finalitza la primavera amb una pujada trimestral en el preu del lloguer del 2,1%, el que situa el preu del metre quadrat a la capital en 16,1 euros (un 4,1% més que fa un any).A més de la pujada del 4,6% a València destaca la de Terol, on els seus propietaris han augmentat un 14,7% el preu dels seus immobles de lloguer, seguida per Múrcia (9,3%), Lleó (9,1%) i Castelló (8,9%). Pontevedra, en canvi, marca la major caiguda d'entre les capitals que han reduït els seus preus aquesta primavera (-4%). El segueixen les caigudes de Sant Sebastià (-3,1%) i Lugo (-2,6%). Barcelona es consolida com la capital més cara (16,5 euros/m2), seguida de Madrid (16,1 euros/m2) i Sant Sebastià (13,8 euros/m2). A la part baixa de la taula trobem a Lugo, Zamora, Ciudad Real i Càceres, que comparteixen un preu de 5,3 euros el metre quadrat.El cap d'estudis d'Idealista, Fernando Encinar, ha indicat que fa anys que diuen que "el mercat del lloguer ha vingut per quedar-se". "La demanda és molt alta i continua a l'alça, especialment en els grans mercats que són motor d'ocupació o destinacions turístiques. Per contenir els preus en un escenari de demanda creixent la solució implica fomentar polítiques que afavoreixin l'aparició de nou producte en el mercat", ha incidit."Com s'ha demostrat en diferents capitals europees, l'anunci de mesures coercitives com una possible limitació de preus l'únic que aconsegueixen és reduir el mercat provocant justament l'efecte contrari al desitjat, la pujada dels preus. La incertesa política tampoc és bona consellera i pot ser que d'alguna manera l'actual situació per la qual travessa el país tampoc estigui facilitant la contenció de les rendes del lloguer", ha afegit.

