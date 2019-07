Oferta rècord per formar els especialistes de la salut del futur a Catalunya

Una infermera d'un hospital català. Foto: CHV

L'oferta per regions sanitàries



Per regions sanitàries: la de Barcelona encapçala el rànquing amb major nombre de places ofertades. De fet, tres de cada quatre places de FSE s’oferten en aquesta regió.



A Barcelona ciutat es convocaran 521 places (un 6,9% més que el 2018); a l’Àrea Metropolitana Nord, 327 (un 7,9% més); a l’Àrea Metropolitana Sud, 232 (un 11,2% més); al Camp de Tarragona, 96 (un 6,7% més); a Girona, 92 (un 16,5% més); a Lleida, 63 (un 6,8% més); a la Catalunya Central, 79 (un 17,6% més) a les Terres de l’Ebre, 22 (un 22,2% més).



Per tant, les regions on creix més l'oferta de places són les de les Terres de l’Ebre, Catalunya Central i Girona.

El Departament de Salut ha donat a conèixer l’abast de l’oferta de formació sanitària especialitzada (FSE) per a l’any vinent. Aquesta xifra arriba a un màxim històric que es concreta en 1.432 places places de 54 especialitats diferents, que van des de metges, infermeres, farmacèutics i psicòlegs, passant per altres professionals com biòlegs, físics i químics.Aquesta oferta suposa un creixement d’un 9,6% més respecte la de l’any passat i manté la tendència ascendent dels últims 5 anys. A més, aquest creixement de més de 125 places suposa una inversió afegida a partir de l’any que ve de 6 milions d’euros en els pròxims 5 anys.Aquest rècord general de places FSE també l’assoleix, particularment, l’oferta d’especialitats mèdiques (MIR), que es concreta en 1.134 places de 40 especialitats diferents; són 83 places més que el 2018 i suposa el creixement interanual més important des que hi ha registre. De fet, actualment 8 de cada 10 places FSE que es convoquen a Catalunya són de MIR. Dins de les especialitats mèdiques les que més creixen són les de medicina familiar i comunitària (amb 35 places més) i les de pediatria (10 més), però també les de cirurgia general i de l’aparell digestiu, les de l’al·lergologia i les de medicina preventiva i salut pública.Pel que fa a la formació d’infermeres especialistes, es manté la tendència creixent, amb un total de gairebé 200 places de 6 especialitats diferents, amb les d’infermeria geriàtrica i pediàtrica i les d’infermeria familiar i comunitària entre les que més creixen. A més, i per primer cop, el Departament de Salut oferirà places d’infermeria del treball per tal que atenguin treballadors en serveis de prevenció d'empreses.Pel que fa a la resta d’especialitats, destaca el creixement important de l’oferta de places de psicologia clínica -que dobla l’oferta de fa quatre anys- i de farmàcia hospitalària, entre d’altres.Per a la consellera de Salut, Alba Vergés, aquesta oferta demostra també la voluntat de “fer de la primària el motor del sistema de salut de Catalunya".Com cada any, per establir aquesta oferta s’ha considerat la reposició d’especialistes per jubilació i l’anticipació a les necessitats futures del model sanitari català. En aquest sentit, ja s’han tingut en compte propostes treballades al Fòrum de Diàleg Professional , una iniciativa del Departament per alinear les polítiques de planificació i d’ordenació professionals amb els models d’atenció que s’han d'impulsar per donar resposta a les necessitats de salut de la població.

