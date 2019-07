VÍDEO La campanya de Trànsit sobre les conseqüències penals de conductes de risc al volant

📌A Catalunya, hi ha 809 persones a la presó que compleixen condemna per un #delicte contra la #seguretatviària



➡Nova campanya sobre les conseqüències penals - i personals - que pot tenir una conducta de risc a la carretera👇https://t.co/iAFvLLMfJw#ConductorsEntreReixes pic.twitter.com/PC1nAHyNjG — Trànsit (@transit) 15 de juliol de 2019

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha iniciat aquest dilluns la campanya Conductors entre reixes per conscienciar de les conseqüències penals i personals que pot tenir una conducta de risc a la carretera, i recorda que actualment hi ha 809 persones a la presó a Catalunya per delictes contra la seguretat viària.En un comunicat, Trànsit ha explicat que la durada mitjana de les condemnes és d'un any i que les conductes més habituals són conduir sense permís, de manera temerària, sota els efectes de l'alcohol i les drogues, i negar-se a sotmetre a la prova de alcoholèmia.Conductors entre reixes és una acció divulgativa a través dels testimonis de presos que compleixen presó per un delicte contra la seguretat viària i que també posa l'accent en les eines formatives amb què les institucions penitenciàries i els cossos policials redrecen aquestes actituds per evitar la reincidència.

