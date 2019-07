Els Mossos investiguen una agressió sexual a una jove de Montcada i Reixac

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove de 21 anys de Montcada i Reixac. Els fets van tenir lloc diumenge pel matí quan un home va assaltar la víctima en el portal d'un edifici del sector de Can Cuiàs de la localitat.Fonts policials consultades per l'ACN han explicat que la noia ha interposat una denuncia i que la investigació es manté oberta. L'Ajuntament, el Consell de Dones i els grups de dones del municipi han condemnant aquest atac i han convocat una concentració per rebutjar aquesta mena d'actituds. La protesta serà aquest dilluns a les vuit del vespre davant del Centre Cívic del barri.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor