Un incendi en un edifici ocupat al Poblenou de Barcelona deixa 16 ferits lleus per inhalació de fum

⚠🚒 Nou dotacions de #BombersBCN estem treballant en l’extinció d’un incendi a #SantMartí, al carrer Ciutat de Granada, 110

🔴 No hi ha persones ferides — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) 15 de juliol de 2019

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 16 persones ferides lleus per inhalació de fum en un incendi d'un edifici ocupat al número 110 del carrer Ciutat de Granada, al Poblenou. D'aquestes, sis han estat traslladades a centres hospitalaris.Els Bombers de Barcelona han enviat nou dotacions per apagar el foc, que ja ha quedat extingit. Aquest immoble estava ocupat per persones del col·lectiu Casa Àfrica, que ocupava fins fa pocs dies un altre edifici al barri fins que va ser desallotjat. Són majoritàriament persones migrants sol·licitants d'asil que estan a l'espera d'entrar en el programa de protecció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor