Flaire d'urnes

Quim Torra vol controlar el calendari i no pensa que calgui precipitar-se per convocar eleccions al Parlament. La "finestra d'oportunitat" que esperava a principi de la legislatura no s'intueix per enlloc i tampoc sembla que la sentència del Suprem hagi de permetre un canvi de ritme més enllà de mostrar indignació. Si per casualitat la sentència es dictés aquest juliol, el veredicte agafaria els partits independentistes més desunits que mai. Sobre el moment emocional de l'independentisme us aconsello l'opinió deEn qualsevol cas tothom es comença a organitzar mentre mira a de reüll a Madrid, on Pedro Sánchez i Pablo Iglesias són incapaços d'entendre's i ERC sondejarà avui el terreny en una reunió de Gabriel Rufián amb Adriana Lastra, del PSOE. El president espanyol sí que té, pel que sembla, més ganes de tornar a les urnes. La dreta no li facilitarà seguir a la Moncloa i ell aspira a que l'esquerra li regali els vots amb l'excusa que no pot fer concessions als independentistes o compartir govern amb els seus "còmplices" de Podem. Pensa que pot treure rèdit del bloqueig.El PDECat no vol quedar atrapat, de nou, en el mateix esquema del 21-D i de les darreres eleccions espanyoles, quan no va poder controlar la confecció de llistes ni el programa polític. Després d'aconseguir que Carles Puigdemont avalés l'operació amb el PSC a la Diputació de Barcelona , ara la direcció que comanda David Bonvehí es prepara per influir en la reorganització de Junts per Catalunya, un espai que s'ordenarà a partir de la marca electoral i els independents que s'hi han sumat i que integrarà també el PDECat i la Crida, que just es reactiva per ser present també al debat. us explica com ho preparen . Després vindrà l'elecció del cap de cartell al Parlament. Puigdemont no té intenció de repetir. Artur Mas no ho descarta i el PDECat promou noms com Marc Castells, Àngels Chacón o Marc Solsona.I a Ciutadans, on les expectatives electorals no són gens bones, ha començat la pugna, que pot acabar en ball de bastons, entre els diputats Lorena Rodán i Nacho Martín Blanco per ser cap de cartell i recollir el testimoni d'Inés Arrimadas a Catalunya. Us ho explica Veurem també què passa a ERC, on Pere Aragonès i Roger Torrent van prenent posicions, per ara sense fer soroll, i hi ha sectors que promouen Joan Tardà, en guaret des que va deixar l'escó al Congrés.



Buch i les mentides amb l'imam. Avui el dia estarà marcat per la declaració del conseller de l'Interior, Miquel Buch, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'acompanyarà Quim Torra. Va ser denunciat per desobediència arran del seu paper al capdavant de l'Associació Catalana de Municipis i es va arxivar, però la Fiscalia ha aconseguit que es reobri per la cessió de locals per a l'1-O que va fer com a alcalde de Premià de Mar. Persegueixen a Buch pel seu pes polític. El que va fer ho van protagonitzar centenars d'alcaldes més. Són les arbitrarietats pròpies d'un procés polític. Ho explica Aida Morales en aquesta informació.



Per cert que ahir a la nit vam saber, gràcies a una investigació dels companys de Público, que l'imam de Ripoll que va adoctrinar els autors de l'atemptat del 17-A a les Rambles, Abdelbaki es Satty, no només va ser confident del CNI -el servei secret espanyol- sinó que ho va ser fins al mateix dia de l'atemptat, fins a la seva mort a l'explosió d'Alcanar. Hi ha documents que ho proven malgrat que les autoritats polítiques i judicials ho van negar per activa i per passiva. Fa molta pudor i cal exigir, de nou, explicacions i la veritat.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



El procés català és un atzucac, el país no és capaç de donar resposta als nouvinguts que, siguin menors o refugiats, arriben amb més necessitat que perspectives de feina i el debat de la fiscalitat i els serveis socials no està resolt. Necessitem pensar-nos constantment, fer i desfer, plantejar-ho amb fonament i rigor, amb sentit de país i sense excloure cap posició. És el que es proposa la Fundació Congrés de Cultura Catalana, que ha posat en marxa Pensem.cat , un portal associat a-hi podreu accedir des de la nostra portada - i que és una àgora de debat reposat i amb mirada llarga de personalitats del món intel·lectual i acadèmic del país.Ja hi podeu llegir articles de fons sobre governança els serveis públics . Aquí podeu consultar el potent consell editorial i en aquest article les raons per impulsar la iniciativa de la directora de la Fundació,. Benvinguts i gràcies per una feina necessària! La sèrie d'èxit d'HBO Chernobyl -si no l'heu vista, us recomano que ho feu- ha revifat l'interès per aquesta regió d'Ucraïna que l'any 1986 va patir el pitjor accident nuclear de la història. Desenes de milers de persones van morir com a conseqüència directa de la radiació, i la zona continua contaminada avui dia. Això, però, no ha impedit que el turisme s'hi obri pas. El 30 minuts d'aquest diumenge, "Vacances a Txernòbil", explicava com un químic que va supervisar les tasques de neteja de l'anomenada zona d'exclusió ha impulsat una agència que organitza rutes turístiques per la zona propera a la central nuclear. Ell assegura que no hi ha risc i que, d'aquesta manera, es pot conscienciar la gent del perill de les centrals nuclears. Un cop vist el reportatge - el podeu recuperar aquí - queda clar que la línia entre la conscienciació i la banalització d'una tragèdia és molt fina. Precisament sobre això escriu aquesta opinió El projecte de nou partit catalanista no independentista -la Lliga Democràtica- continua endavant i els seus promotors es reuneixen de forma periòdica -i també discreta- per ultimar el seu pla de treball., un històric de la política i els negocis, ara apartat del primer pla. Dirigent de la UCD durant la Transició, va ser conseller de Finances durant la Generalitat provisional. A finals dels vuitanta es va retirar de la política activa, però va continuar estant present en molts àmbits. Va ser vicepresident del Barça en temps de Josep Lluís Núñez, assessorant el club en qüestions fiscals. Conseller de Grand Tibidabo, va ser soci i consultor financer de Javier de la Rosa en alguns projectes, i va ser processat pel cas KIO, un dels diversos afers que van esquitxar l'empresari. Per aquest cas, el Tribunal Suprem el va condemnar a dos anys de presó. Més tard, va ser també imputat i condemnat per la seva participació en l'anomenat cas Hisenda -que va afectar Núñez-, una trama de suborns als responsables de la delegació tributària a Barcelona. Pot tenir una segona joventut política.Tal dia com avui de l'any 1233 el reia Castelló. El setge a la ciutat que defensaven els sarraïns va durar dies i el rei va haver de gestionar divisions internes dins les seves tropes, ja que alguns nobles aragonesos van estar a punt d'abandonar-lo, tal com havia passat uns anys abans a Peníscola. Les tropes van viure adversitats i estretors de tota mena durant la campanya però la conquesta de Borriana, que es mantindria ja fidel a la corona, va aplanar el camí per entrar triomfant a València i veure com els andalusins hissaven el penó de la conquesta amb la senyera en senyal de rendició. El mític grup de folk valencià Al Tall va dedicar aquesta cançó a la Presa de Borriana al seu àlbum Vergonya, cavallers, vergonya!.I no ens movem del País Valencià. El 16 de juliol de 1948 va néixer a la ciutat de València, que va morir a Madrid el 2016. Va ser diputada a les Corts i senadora i alcaldessa de València entre 1991 i 2015. El seu estil conservador i populista la va convertir en odiada i estimada a parts iguals pels veïns de la ciutat. Va impulsar grans reformes urbanístiques però també va esborrar barris emblemàtics per entregar-los a l'especulació. Va arraconar el valencià i va estar implicada en diversos casos de corrupció que van esquitxar el seu partit.La derrota de 2015 va marcar-ne el declivi personal i polític fins al punt que Barberà, periodista de formació i filla d'un dels capitostos del règim a la ciutat, va ser donada de baixa del PP quan l'investigaven per blanqueig de capitals. Va morir de cirrosis en un hotel de la capital espanyola i el PP va culpar l'esquerra d'haver-ne causat la mort. Van acabar reivindicant-la. Us deixo amb un vídeo d'alguns dels seus moments més cridaners (com el del "caloret") i també l'article que sobre ella va escriure el nostre articulista, que la va conèixer bé.

