L'alcalde de Manresa anuncia un pla de xoc per atendre les necessitats del barri on es va produir la violació

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha anunciat un pla de xoc per atendre les necessitats del barri de les Escodines i fer front a les problemàtiques de què es queixen els veïns. "Serà consensuat amb els veïns i les forces de seguretat", ha explicat el batlle arran de la presumpta violació d'una menor per part de quatre joves en un pis del carrer Aiguader . En els propers dies es convocarà la Junta Local de Seguretat per tractar la qüestió i buscar solucions. Segons Junyent, ara s'està recopilant el màxim d'informació sobre el barri perquè es puguin prendre les millors decisions. L'alcalde defensa el districte com un "exemple" de convivència.Malgrat tot, aquest mateix dilluns, en declaracions a NacióManresa , la presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió, explicava que l'Ajuntament coneix les problemàtiques del barri perquè existeix una comissió que es reuneix periòdicament des de fa un any i mig entre membres de l'associació, del govern i dels cossos policials.Comerç gairebé inexistent, la deixadesa dels espais urbans, els aldarulls, l'abandó d'algunes finques i les ocupacions il·legals són alguns dels factors que han provocat la degradació de les Escodines de Manresa, segons han explicat alguns veïns del barri on aquest cap de setmana s'hauria violat en grup a una jove de 17 anys. "Hi ha molts pisos desocupats, de nit fa temor, gent que es discuteix i fa basarda", ha explicat la Roser Creu, una veïna que fa 58 anys que viu a les Escodines. L'Ajuntament, de la seva banda, ha anunciat un pla de xoc per fer front a totes les problemàtiques que arrossega la zona, sobretot d'ençà que fa un any s'hi han establert els ocupes més conflictius. L'alcalde, Valentí Junyent, ha defensat la zona com un "exemple" de convivència.Al barri de les Escodines de Manresa hi ha 532 pisos buits, segons apunta el darrer estudi sobre la zona fet per l'Ajuntament de Manresa. En els 200 metres del carrer Aiguader, el lloc on la matinada de diumenge s'hauria produït una violació en grup, s'estima que n'hi ha una quinzena d'ocupats. La Fina Arnau no és veïna del barri però hi passa sovint i recorda com fa anys era un dels barris més populars, vius i on es feien "unes grans festes"."És una zona on el que hi vivien s'han fet grans i han mort o han marxat i la degradació ha fet que s'hagi omplert d'ocupes", ha explicat Fina Arnau. "Molts ocupes no respecten el barri i l'Ajuntament tampoc ha fet la inversió perquè estigui bé", ha criticat. Un altre dels veïns, en Marcos Reches, ha explicat que viu al barri des de sempre i ha vist com ha anat canviant al llarg dels anys. "No és un lloc segur", ha denunciat. Sobre la presumpta violació, Reches ha dit que és "un fet que no hauria d'haver passat mai, perquè el que ha passat perquè és un carreró on la gent no vol passar". "Jo tampoc m'atreveixo a passar", ha admès el veí.L'abandó de les finques, algunes propietat de grans tenidors, dibuixa uns carrers irregulars, amb roba estesa i antenes en determinats balcons i totxanes encimentades en d'altres. La manca de manteniment en algunes finques també es fa evident en la quantitat d'humitats o pintura que es desprès de les façanes. Les Escodines també és un barri on conviuen les diferents cultures. No es tracta del barri amb més immigració de la ciutat, ni tampoc és dels primers, però el fet que hi hagi la mesquita fa augmentar aquesta sensació, expliquen els veïns. Segons dades oficials d'immigració per barris, els nivells se situen al 14%, mentre que la mitjana a la ciutat puja gairebé quatre punts.El teixit comercial del barri ha canviat molt en els darrers 30 anys i d'una estampa en què tots els baixos dels edificis tenien comerços que donaven vida a aquest animat barri pagès s'ha passat a només cinc establiments, entre elles una perruqueria i una fruiteria on també es venen tota mena de queviures. L'Ilyass Thairi és un dels veïns que el regenta des de fa gairebé vint anys. "En l'últim any hi ha molts més problemes, hi ha més robatoris i les cases buides les fan servir per drogar-se i emborratxar-se", ha lamentat.El perfil de les persones que ocupen també ha canviat en els darrers temps. Mentre que fins fa cosa d'un any els veïns expliquen que es tractava més aviat de famílies que tenien necessitats habitacionals, des de fa cosa d'un any s'ha incrementat la presència d'ocupes d'un perfil més jove i molt més conflictiu. El punt en comú de tots ells és el fet que són gent amb pocs recursos.

