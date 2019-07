Troben en bon estat de salut les tres espeleòlogues catalanes de la cova de Cantàbria

Els equips de recerca han trobat en bon estat de salut les tres espeleòlogues catalanes que havien quedat atrapades a la cova de Cueto-Conventosa, a Cantàbria, segons han confirmat a l'ACN fonts de Protecció Civil d'aquesta comunitat.Les tres dones, però, presenten un estat "d'esgotament total" després de 48 hores a la cova. Els cossos d'emergència les van localitzar a les 4 de la matinada, però no ha estat fins fa poca estona que un dels membres de l'equip ha sortit a l'exterior per explicar la notícia. La resta s'ha quedat per ajudar les espeleòlogues a sortir. Un altre equip s'ha endinsat a la cova per la part de baixa, per Conventosa, per ajudar-les.Les dones, que tenen entre 40 i 50 anys, coneixen la tècnica i tenen material, però era el primer cop que feien aquesta travessia. Per la dificultat tècnica de la cova i la seva longitud, es triga més a realitzar el recorregut del que marquen les guies d'experts. Els experts poden estar-se entre 12 i 18 hores per fer tot el trajecte.En veure que no sortien, es van activar dos grups de recerca, que van entrar pels dos extrems de la cova a la 1 de la matinada. El de Conventosa va sortir sense trobar les dones. Ha estat el de Cueto, a la part de dalt, qui les ha localitzat.De fet, Protecció Civil ja apuntava a mig matí que era una bona notícia que aquest segon equip encara no hagués sortit, el que podria indicar que haurien trobar les espeleòlogues i que les estarien ajudant a acabar la travessia fins a l'exterior.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor