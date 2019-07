Podem demana a Sánchez que «reprengui la via del diàleg» i confia en arribar a un acord

El secretari d’Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, ha demanat aquest dilluns al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que “reprengui la via del diàleg i la negociació” i ha afirmat que la seva formació està disposada a aquest diàleg per superar la situació actual.En tot cas Echenique s’ha mostrat convençut que “l’única opció que hi ha sobre la taula és l’opció raonable de formar un govern en coalició amb els paràmetres habituals, és a dir, sense veto i proporcional als vots aconseguits a les eleccions”. Ha insistit que Sánchez no pot vetar els perfils de les persones que Podem designaria en aquest hipotètic govern de coalició, en referència a la negativa del líder del PSOE a incloure a l’executiu al líder de Podem, Pablo Iglesias.Echenique ha fet aquestes manifestacions a La Sexta després que aquest dilluns el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha donat per trencades les negociacions amb Podem fruit de la convocatòria de la consulta perquè la militància de Podem esculli o no si vol un govern de coalició, cosa que ha qualificat de “mascarada” per justificar el ‘no’ dels d’Iglesias a la investidura.Echenique, per contra, ha afirmat que la seva formació està “sorpresa” pel "to dur" i les "desqualificacions" de Sánchez a Podem i l’ha acusat de plantejar “una no negociació a través dels mitjans de comunicació”. En tot cas ha afirmat que la seva formació està “tranquil·la” perquè “sabem que l'única opció” és un acord de coalició i que no es pot produir una repetició electoral.

