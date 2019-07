VÍDEO Detenen dues persones a Sabadell per un intent d'homicidi al sud de França

La Guàrdia Civil ha detingut dues persones a Sabadell acusades d'un intent d'homicidi al sud de França. Hi havia dues ordres europees de detenció emeses en contra seu. En el registre del domicili d'un d'ells s'han trobat 82 cartutxos idèntics als utilitzats en l'intent d'homicidi, així com el vehicle que es va fer servir en els fets.Les autoritats franceses, per la seva part, han detingut al país gal tres persones més, entre elles l'autor intel·lectual dels fets, líder d'un grup contrari a la banda a la qual pertanyia la persona agredida, que anava amb la seva família en el moment dels fets.El passat mes de desembre, un home es va apropar a un vehicle on hi havia una família francesa que sortia d'un supermercat i va disparar dues vegades al cap del pare per la finestra del conductor. Va fugir després en un altre turisme amb els vidres tintats conduit per una altra persona. Els testimonis i les imatges recopilades per les autoritats franceses han permès identificar el cotxe, així com algunes característiques dels seus ocupants, corroborant que els dos van sortir del país cap a Catalunya.La policia francesa va demanar la col·laboració de les autoritats espanyoles. La investigació es va centrar a Figueres, on vivia un dels possibles autors de l'intent d'homicidi, tot i que després dels fets estava desaparegut. Al febrer, els agents finalment van localitzar el vehicle a Sabadell amb un dels sospitosos. Els agents van vigilar-lo de forma discreta per intentar esbrinar on estava el segon implicat i establir així on estaven vivint.Finalment, van establir que tenien la seva residència en un barri força degradat de Sabadell. Els agents van registrar el domicili i van trobar 82 cartutxos que coincidien amb la munició utilitzada en l'intent d'homicidi, així com quatre telèfons mòbils que utilitzaven de forma simultània i el vehicle en qüestió.En paral·lel, els investigadors francesos van identificar l'autor intel·lectual dels fets i van detenir-lo juntament amb dues altres persones més. Es tracta del líder d'una organització criminal rival del grup al que pertanyia la persona agredida.Aquestes detencions van provocar un registre a Figueres, on tenia una altra residència, i dos més en domicilis de França, on vivia habitualment l'autor intel·lectual i també la persona que va facilitar la logística que va possibilitar l'intent d'homicidi. Els detinguts a l'Estat van ser posats a disposició del jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, decretant el seu ingrés a presó i el seu trasllat a França.

