Rivera amplia la direcció de Ciutadans per anul·lar el sector crític

La direcció de Ciutadans, que s'ha reunit aquest dilluns a Madrid, ha decidit ampliar l'executiva de 40 a 50 membres. D'aquesta manera, Albert Rivera es vol envoltar de dirigents afins per anul·lar al màxim la presència del sector crític en la cúpula de l'organització. Ciutadans viu una forta convulsió interna arran de l'estratègia imposada per Rivera d'oposició frontal a Pedro Sánchez de cara a la investidura, i per la política de pactes generalitzats amb l'extrema dreta de Vox.El consell general que es reunirà a finals de juliol avalarà l'ampliació de la direcció. En aquest moment, s'espera que es reincorporin al nucli dur fitxatges recents com el de l'exdirectiu de Coca-Cola Marcos de Quinto i l'exadvocat de l'Estat Edmundo Val, alineats completament amb el discurs dur de Rivera.El darrer a apuntar a una sortida de la formació és el diputat Francisco de la Torre, un inspector de l'Agència Tributària que ha expressat la seva discrepància amb la línia del partit i que fa dies que té la seva dimissió congelada.

