ERC aposta per reconstruir «la confiança perduda» amb JxCat

La portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Vilalta, s'ha desmarcat del debat sobre les eleccions catalanes després que el republicà Joan Tardà repliqués amb un tuit les paraules del president de la Generalitat Quim Torra . El cap de l'executiu va declarar en una entrevista que no tenia intenció de convocar eleccions després que arribin les sentències del Tribunal Suprem. Vilalta, en compareixença de premsa, ha explicat que "tothom té una opinió" i que "totes són totalment legítimes". Ara bé, sí que ha destacat que s'ha de treballar per "construir una estratègia conjunta" i convindria que, en el moment "que s'hagi de valorar si convenen o no eleccions es pugui compartir i parlar" de manera conjunta.Aquesta, però, no és l'única línia en què Vilalta posa l'accent en la necessitat de dur a terme estratègies compartides. Després que la setmana passada JxCat i el PSC arribessin a un acord per governar la Diputació de Barcelona deixant al marge el partit republicà, ERC ha apostat per la necessitat de "reconstruir la confiança" amb la formació liderada per Torra i Puigdemont. Vilalta ha destacat que la pèrdua de la tercera institució més important del país ha "marcat un abans i un després", que els seus socis "s'han equivocat i no hi ha cap motiu amb què puguin justificar" aquest moviment. Un moviment que, segons la portaveu, serveix al PSC per "intentar trencar la unitat estratègica" dels partits independentistes.Preguntada pel bloqueig a la investidura a Espanya i per les declaracions d'aquest matí de Pedro Sánchez, en què assegurava el trencament de les relacions amb el líder de Podem , Pablo Iglesias, Vilalta ha lamentat la "irresponsabilitat" de l'actual president del Govern. A 10 dies de la investidura, la portaveu ha apuntat que des de la formació republicana s'ha vist un "immobilisme i una falta d'altura de mides de saber llegir la situació actual". En consonància, ha exposat que Sánchez "no ha fet cap gest per avançar cap al diàleg ni parlar amb la resta de representats polítics en conjunt" i, per tant, no ha respectat "els resultats electorals" de les passades eleccions el 28 d'abril.Així mateix, la portaveu també ha criticat durament Josep Borrell i les darreres informacions que revelen que el ministre d'Afers Exteriors, -qui pot arribar a ser cap de la diplomàcia europea-, ha espiat dirigents catalans i europeus: "El millor que pot fer per evitar el descrèdit en l'àmbit de la política i canviar aquesta visió és renunciar al seu càrrec".

