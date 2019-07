La direcció del PDECat presentarà dissabte una proposta pròpia per reordenar JxCat

La direcció del PDECat presentarà dissabte al consell nacional la seva proposta per ordenar l’espai amb JxCat, tal com ha pogut saber l’ACN. Es tracta de la primera passa formal que fa el partit que presideix David Bonvehí de cara al procés que començarà després de l’estiu . La direcció està acabant de tancar la proposta, que podria incloure diverses preguntes als associats a través de les assemblees comarcals.Bonvehí accepta integrar la seva formació dins d’un nou partit sota les sigles de JxCat, sempre i quan es mantingui la ideologia del PDECat, que de fet és qui té els drets de la marca de Junts per Catalunya.D’altra banda, el consell nacional també valorarà els resultats electorals del 28-A i el 26-M, els pactes postelectorals, els comptes del 2018, a més de debatre els informes organitzatiu i polític.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor