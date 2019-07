El Govern manté l'objectiu de la reducció de carboni de cara al 2021 després de la sentència del TC

Aquest dilluns s'ha celebrat la primera reunió de la comissió d'experts del canvi climàtic, encarregada -tal com marca la llei i va aprovar el Parlament per unanimitat- d'elaborar els pressupostos de carboni per Catalunya. Segons ha explicat el mateix conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, l'objectiu del Govern és "ferm" en la reducció d'emissions de CO2 i no entra en contradicció amb la sentència del Tribunal Constitucional de fa aproximadament un mes."La sentència nega la capacitat del Govern per fixar objectius quantificables, però avala que disposi d'instruments per desenvolupar l'activitat, i és d'acord amb aquesta capacitat que volem regular les emissions, per exemple a través de plans de govern, subvencions, etc.". Segons el conseller, els pressupostos de carboni són "fonamentals" per la lluita contra el canvi climàtic i considera que cap estat pot anar-hi en contra per la mateixa raó de ser.Calvet ha explicat que aquests pressupostos de carboni -elaborats pel comitè d'experts i presidit per Montserrat Termes- marcaran les emissions màximes que podran emetre els sectors regulats per mercat i els que no, i que "no implica reduir la mobilitat, sinó descarbonitzar-la". Com recull el calendari, el termini màxim per a ser aprovats -pel Govern en primera instància i després pel Parlament- és el 31 de desembre del 2020, "però podria ser abans". El conseller calcula que les reduccions marcades a la llei de canvi climàtic marquen un 20% el 2020, un 60% el 2030 i un 80% el 2040. Malgrat això, si els pressupostos de carboni s'aproven el mateix 31 de desembre del 2020, la reducció del 20% no queda clar si s'haurà assolit per aquelles dates ni amb quins mecanismes.La llei contra el canvi climàtic té altres aspectes més enllà dels pressupostos de carboni, entre els quals el desplegament de l'impost de CO2 dels cotxes, "un impost finalista que ha de servir per fer accions mediambientals". El Govern confia que entri en funcionament l'1 de gener del 2020 i treballa en la part tècnica per fer-ne possible l'aplicació, ha dit el conseller. En cas d'aprovar-se els pressupostos de carboni, Catalunya esdevindria una de les pioneres a Europa en desenvolupar una mesura d'aquestes característiques, ha dit.Sobre la limitació dels aeroports, Calvet ha argumentat que el sistema aeroportuari català "no està al límit de la seva capacitat", però que la tendència indica que "si no hi ha una aposta estratègica potent al darrere, s'hi podria arribar". Davant d'això, reconeix que hi ha un "debat important" sobre l'ampliació de l'Aeroport del Prat, però que el que se'n derivi "passa pel front de tots els aeroports del territori". El conseller ha assegurat que "en cap cas" es vol reduir la mobilitat ni l'activitat econòmica, però que no es pot parlar de limitació de vols de curta durada sense una infraestructura alternativa potent sigui ferroviària, marítima o viària "descarbonitzada".

