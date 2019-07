Padre Marcelo Rossi sofreu agressão enquanto celebrava missa na TV Canção Nova.



Estamos aguardando o pronunciamento oficial da instituição para mais informações sobre o estado de saúde do Padre.



Rezemos por ele. pic.twitter.com/rYknE2MlqC — Cooperadores da Verdade (@oscooperadores) July 14, 2019

Incident en plena missa al Brasil. Una dona es va abraonar contra el popular sacerdot Marecelo Rossi i el va llançar daltabaix de l'altar on es trobava, oficiant una missa davant d'unes 50.000 persones. El vídeo, que podeu veure a continuació, s'ha fet viral i es pot veure també com els assistents a l'acte es mostren sorpresos pels fets que acaben de presenciar.El sacerdot no va patir lesions i va poder seguir la missa. La dona va ser traslladada a dependències policials però alliberada poca estona després, perquè Rossi no va voler posar cap denúncia.

