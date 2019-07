ERC i JxCat traslladen al ple de Barcelona el debat sobre la regulació del preu dels lloguers

ERC ha forçat la convocatòria d'un ple municipal extraordinari a Barcelona sobre la regulació dels preus de lloguer, pel qual el govern municipal haurà de fixar data en un termini de quinze dies. Els republicans han rebut el suport de Junts per Catalunya, en forma de dues signatures de regidors que han permès la convocatòria, i l'objectiu principal del ple serà aprovar una moció per instar el Govern -integrat pels dos partits independentistes- a tramitar un projecte de Llei per establir un topall de preu dels arrendaments.Republicans i postconvergents ja van intentar aprovar un decret llei en aquest sentit, però el Parlament va tombar la mesura amb el rebuig de tota l'oposició, després que les entitats en defensa del dret a l'habitatge també s'hi posicionessin en contra.La proposta es va anunciar deu dies abans de les eleccions municipals i obligava a canviar de pis si el llogater volia gaudir de la nova regulació. Els propietaris podien mantenir el preu d'arrendament dels pisos que ja estaven llogats, no només en els contractes vigents sinó en els futurs. A més, la normativa no preveia sancions i deixava en mans del llogater aconseguir que el propietari respectés els límits establerts.Ara, ERC ha tirat endavant la proposta de ple extraordinari a Barcelona, després d'haver aconseguit el suport de dos regidors del grup de JxCat. Els republicans també volen que el ple debati la creació d'una comissió no permanent d'estudi a l'Ajuntament de Barcelona per mesurar les conseqüències sobre l'aplicació i possible repercussió que tindria la regulació dels contractes d'arrendament d'habitatge a la capital catalana i l'àrea metropolitana."A Barcelona i la seva àrea metropolitana el preu mitjà del lloguer s'ha incrementat fins a arribar a gairebé 1.000 euros. No podem passar d’un tema com aquest. És una demanda generalitzada per la societat civil i és important que ens hi posem a treballar ja", ha defensat la regidora Eva Baró.La representant d'ERC s'ha mostrat confiada respecte de la possibilitat que el govern municipal doni suport a la moció. Fins ara, els comuns sempre han reclamat la regulació dels preus de lloguer, mentre que el PSC és més partidari d'establir un sistema de bonificacions fiscals.Els dos regidors de JxCat han facilitat la convocatòria del ple després que ERC s'hagi avingut a donar suport a la proposta de convocar una altra sessió extraordinària, en aquest cas sobre seguretat.Tot plegat, mentre els grups municipals encara no han arribat a un acord sobre la presidència de les comissions al consistori, quan falten menys de 24 hores per a la celebració del ple que aquest dimarts ha d'aprovar el cartipàs municipal.

