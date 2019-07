Els usuaris de Renfe es queixen d'alguns retards i d'incertesa en els horaris en la jornada de vaga https://t.co/xPyr41NzC0 pic.twitter.com/U82LhqRIRE — NacióDigital (@naciodigital) July 15, 2019

La vaga de Renfe ha causat incertesa en alguns usuaris, que s’han queixat de problemes i retards en els trens. Tot i això, l’aturada no ha provocat grans afectacions al servei i els serveis mínims s’han complert, segons fonts de l’empresa.A l’estació de Sants, la Marian, una usuària que venia de Saragossa per agafar un avió s’ha trobat amb “una mica de retard amb el tren de rodalies que va a l’aeroport” i afirma que això l’hi ha provocat “certa incertesa”, tot i que confia en no perdre l’avió. Aquesta mateixa incertesa també la destacava en Toni, que, tot i que de moment no l’hi ha afectat la vaga, afirmava: "He de tornar cap a Calafell i no sé els horaris".Amb la jornada de vaga, els sindicat CCOO reclama més llocs de treball, menys hores de jornada laboral i que es consolidi el salari.Els serveis mínims decretats estableixen que els trens de Rodalies i regionals de Rodalies prestaran el seu servei en un 66% entre les 6h i les 9.30h, i entre les 17h i les 20.30h. La resta d'hores del dia el servei serà del 33%.D'altra banda, els trens de Llarga Distància Convencional i Alta Velocitat circularan amb un servei del 72% dels trens afectats, que són aquells que realitza el personal de Barcelona, ​​mentre que els trens Avant ho faran al 65%.

