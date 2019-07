JxCat i PP demanen transparència al govern de Colau pels pisos turístics il·legals de l'interventor

Primeres reaccions arran de l'obertura de dos expedients per part de l'Ajuntament de Barcelona contra l'interventor municipal del consistori , després de detectar dos pisos turístics il·legals en una finca de la seva propietat a la Barceloneta.Junts per Catalunya (JxCat) i el PP han sortit al pas de la informació avançada peri han demanat explicacions al govern municipal. Els dos grups han demanat "transparència" a l'executiu liderat per Ada Colau i el regidor postconvergent Jordi Martí ha instat el consistori a actuar amb "celeritat" en la resolució dels expedients oberts contra l'alt funcionari.El regidor popular Óscar Ramírez, també ha demanat que l'Ajuntament i l'interventor "donin resposta" a la informació publicada, alhora que demana una investigació rigorosa i mantenir la prudència fins aleshores. Ramírez també requereix a l'Ajuntament que actuï de forma "immediata" contra els apartaments turístics irregulars de la finca de l'alt funcionari i contra tots els que hi ha al barri marítim de la ciutat.Per part del PSC, el grup municipal prefereix no fer valoracions sobre el cas mentre els expedients continuïn oberts.Des de Ciutadans, el regidor Paco Sierra demana que s'"apliqui la llei" com en qualsevol altre cas i que l'interventor assumeixi "responsabilitats" si ha infringit la normativa. Sierra també demana a l'Ajuntament que mantingui la campanya de detecció de pisos turístics il·legals a la ciutat.De moment l'Ajuntament manté oberts l'expedient obert contra l'interventor i el llogater d'un dels seus pisos després d'haver detectat activitat turística il·legal al 5è 1a del carrer Pescadors número 48. Pel que fa a l'àtic de la mateixa finca, l'expedient està en procés d'obertura.En tots dos casos, si l'interventor és capaç de demostrar que té els pisos llogats i els inquilins han dut a terme aquesta activitat fraudulenta sense el seu coneixement, els expedients es mantindran oberts només contra els llogaters.

