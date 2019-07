Així s'ha resolt el conflicte amb Blackstone al Raval: el fons ha regularitzat sis ocupacions

Solució satisfactòria per a la majoria de famílies que ocupen algun dels pisos al bloc del carrer Hospital 99, al Raval de Barcelona. Després de dues setmanes de negociacions han aconseguit que Blackstone paralitzi el desnonament i regularitzi sis ocupacions a la finca, oferint contractes de 700 euros per set anys. L'Ajuntament ha exercit de mediador amb el fons voltor, propietari de l'edifici, i s'ha compromès a pagar els diners que els veïns no puguin assumir. L'acord amb Blackstone estableix que cap nucli familiar pagarà com a màxim el 30% dels seus ingressos.El Sindicat d'Habitatge del Raval (SHR), a través del qual s'han organitzat les famílies, ja va anunciar la seva victòria dissabte i aquest dilluns han fet públics els detalls de l'acord en una roda de premsa a la Rambla del Raval.L'SHR qualifica de "precedent històric" l'acord aconseguit amb el fons voltor i assegura que ja s'ha encarregat de "reallotjar" els tres nuclis familiars que s'han quedat sense pis. La membre del sindicat, Helena Martín, ha explicat que es tracta dels tres casos menys vulnerables i, a partir d'ara, l'empresa es quedarà els pisos on vivien.Els contractes de lloguer encara no s'han firmat i no es ratificaran fins que Blackstone hagi enllestit les reformes que vol fer als pisos. Les obres no seran estructurals i es podran fer pis per pis. Quan toqui reforma algun dels immobles on hi viu gent, els veïns podran estar temporalment en algun dels tres habitatges buits que s'ha quedat el fons voltor. "Cap família haurà de marxar del bloc", ha dit Martín.L'SHR també ha aconseguit que fins que les reformes de cada pis no acabin, les famílies no comencin a pagar lloguer.El sindicat ha celebrat la resolució del conflicte però assegura que es pren aquesta victòria com un primer pas. "Ara cal expulsar els especuladors del barri", ha assegurat la portaveu de l'SHR, Joana Sales.Més enllà d'haver aconseguit lloguers socials, Martín ha posat l'accent en el fet d'haver pogut aturar el desnonament amb data oberta contra les famílies, que es podia produir en qualsevol moment des de l'1 de juliol fins aquest dilluns. "Hem pogut frenar aquesta pràctica de violència contra les famílies", ha dit.L'Ajuntament, que ha mantingut oberta la negoiació amb Blackstone dues setmanes, també ha celebrat l'acord però ha demanat més canvis legals per augmentar la fiscalitat dels grans fons d'inversió. Els fons habitualment treballen a través de les anomenades societats cotitzades anònimes en el mercat immobiliari (Socimi). BMB Investment segueix aquest patró i treballa a través de la Socimi Optimum. La llei estatal que regula les Socimi es va aprovar el 2009 durant el govern del PSOE i es va modificar el 2012 ja amb el PP a la Moncloa. Des d'aleshores, les societats estan exemptes de pagar l'impost de societats. Un privilegi que la llei justifica per l'"impuls" del mercat de lloguer que assegura que genera la seva activitat.La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, i el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, han exigit "corresponsabilitat" als grans tenidors d'habitatge i han avisat que l'Ajuntament no podrà negociar "cas per cas" en situacions similars a les del bloc de Blackstone al Raval.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor