JxCat recorda a ERC que és responsabilitat «exclusiva» de Torra avançar les eleccions

La data de les futures eleccions catalanes segueix planant sobre l'escenari polític malgrat que el president de la Generalitat, Quim Torra, descarta convocar-les quan arribi la sentència del Tribunal Suprem . Un comentari a Twitter de Joan Tardà , exportaveu d'ERC a Madrid, en el qual assenyalava que la decisió de convocar nous comicis hauria de ser compartida entre socis de Govern -és a dir, entre Junts per Catalunya (JxCat) i els republicans-, va provocar debat a les xarxes i ha tingut ressò en la roda de premsa d'Eudard Pujol, portaveu parlamentari ajunt de JxCat al Parlament, aquest dilluns.Pujol ha volgut recordar, en un missatge implícit als socis, que qui té la "potestat" d'avançar les eleccions és de Torra. "El mecanisme és individual", ha assenyalat el dirigent nacionalista, que també ha volgut deixar clar que la responsabilitat del president és "exclusiva" a l'hora de signar un hipotètic decret de convocatòria en el moment en què el context així ho recomani. Pujol també ha indicat que l'escenari electoral no es té en compte en aquests moments, malgrat que la relació entre socis ha quedat deteriorada pels pactes postelectorals als municipis i a la Diputació de Barcelona Tot i aquestes escletxes entre socis, que han existit en major o menor mesura des de l'inici de la legislatura, el dirigent de JxCat ha negat que hi hagi una "tempesta política". "És impossible frenar les opinions de tothom en un món de xarxes", ha assenyalat Pujol, que no veu "inestabilitat" a Catalunya. En tot cas, però, el portaveu parlamentari adjunt de l'espai que lidera Carles Puigdemont ha insistit que "res" li fa pensar que hi hagi un canvi en les relacions entre JxCat i ERC des de la setmana passada, quan els republicans van observar "un abans i un després" al Govern pel pacte a la Diputació."El Govern de Torra i el vicepresident Pere Aragonès ha de continuar treballant", ha ressaltat Pujol, que ha demanat un "exercici de responsabilitat" a totes les institucions davant d'una sentència que està "al caure". No en un horitzó immediat, ha apuntat -"no la setmana entrant", ha concretat-, però sí que ha volgut ressaltar que es tractarà d'una circumstància "molt determinant i decisiva".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor