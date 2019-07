El Suprem no permet a Forn assistir al ple del cartipàs de Barcelona

El Tribunal Suprem ha denegat a Joaquim Forn el permís per sortir de la presó per assistir al ple del cartipàs, tal i com havia demanat. L'alt tribunal resol a favor de la Fiscalia, que havia demanat que es denegués el permís perquè el regidor de JxCat sortís del centre penitenciari per anar al plenari.En una providència feta pública aquest matí, el Suprem reconeix les "restriccions" que comporta la presó de Forn a l'hora d'exercir els seus drets com a regidor, però ressalta que "es consideren proporcionades" per preservar "la finalitat del procés penal" a què s'enfronta el dirigent independentista. A més, la sala afegeix que el permís sol·licitat no té "el caràcter d'extraordinari" que exigeix la llei per atorgar-lo.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar que Forn pogués assistir al ple, argumentant la importància de la sessió, ja que posa en marxa de forma efectiva el nou mandat. La decisió d'ara de l'alt tribunal contrasta amb la que va prendre fa unes setmanes, quan va permetre a Forn prendre possessió del càrrec de regidor. Aquell dia, l'exconseller va poder sortir de la presó de Soto del Real per assistir dos dies a l'Ajuntament de Barcelona. Primer, per recollir l'acta i, l'endemà, per ser present al ple de constitució del consistori barceloní.

