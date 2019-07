Unes 1.800 persones baixen pel riu en una Transsegre multitudinària

Transsegre 2019. Foto: ACN

La Transsegre 2019 ha tancat la 35a edició de la festa superant l'amenaça de pluja d'aquest diumenge. El tram d'arribada a Balaguer des de Gerb ha comptat amb 249 embarcacions i més de 1.800 participants. La singular baixada d’embarcacions casolanes ha recuperat aquest any el recorregut tradicional, tenint en compte que l'any passat es va escurçar per l'elevat cabal del riu.Des de divendres, la festa s'ha viscut dins i fora del riu, ja que la programació de concerts ha tingut com a cap de cartell el grup de rock Buhos, que ha actuat aquest dissabte a la nit. Des de l'organització, una de les membres, Judit Llobera, ha valorat positivament l'edició i ha dit que han superat les xifres de l'any passat. Enguany s'ha premiat a les embarcacions pel disseny i entre els més divertits han destacat els relacionats amb Star Wars i també amb la sèrie Joc de Trons.L'organització està satisfeta perquè les xifres d'aquest 2019 han superat les del 2018. A més, també han volgut destacar el gruix de gent que ha participat de l'activitat nocturna de la Transsegre, amb els concerts com el del grup Buhos aquest dissabte. La preocupació per la pluja hi ha sigut però, segons Llobera, si el lema de la Transsegre és 'mulla't el cul', tant se val "d'on vingui l'aigua", ha bromejat.Per la seva banda, l'alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, ha explicat que moltes persones d'arreu de Catalunya marquen al calendari la data de la Transsegre, i això passa, diu, quan "tens una festa singular, com aquesta". Participants de les comarques de Barcelona han vingut enguany però també visitants, com l'Adriana Rafí, una jove de Torrelles de Llobregat que ha explicat que és el primer cop que ve. Ho ha fet amb una amiga i ha definit l'ambient de "gresca i xerinola".Enguany la Transsegre ha deixat de banda la vessant més competitiva i ha volgut premiar les embarcacions més originals. El pòdium l'han completat "La Ramona", un flamenc rosa gegant, "Megalodon", un gran tauró blau i, per últim, l'embarcació Joc de Trons, que ha simulat la travessia de la protagonista, Daenerys Targaryen, cap a terres de Ponent.Cap de les tres han estat les primeres en arribar. La primera ha estat una embarcació igualadina amb una bicicleta que, segons ha explicat un dels seus tripulants, Pep Margarit, participava a l'acte per cinquè any consecutiu. "Tot i que ens quedi lluny, hi volem ser", ha sentenciat. Margarit ha dit que dissabte havien bolcat l'embarcació, però que la van posar novament dreta i així van poder seguir.

