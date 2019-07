L'Ajuntament de Manresa coneixia l'arribada de joves «agressius» al pis ocupat de la violació

Tècnics de l'Ajuntament de Manresa van advertir dimarts passat als responsables de l'Associació de Veïns del barri de les Escodines que entre deu i quinze joves conflictius i violents havien ocupat un immoble al barri i que "sobretot s'evités l'enfrontament amb ells", segons ha explicat ala presidenta de l'Associació de Veïns, Carme Carrió.Els joves es van instal·lar al número 17 del carrer Aiguader del barri, l'immoble que ha estat notícia aquest diumenge per la violació d'una menor de 17 anys a mans de quatre joves d'entre 18 i 25 El fet és que en una petita zona del barri, la que formen el triangle dels carrers Aiguader, Santa Clara i Sant Bartomeu, "tenim onze blocs ocupats, la majoria per joves que causen aldarulls i delinqueixen". Carrió assegura que "amb els pocs pisos ocupats per famílies, no hi tenim cap problema, però en els altres, molts". També assegura que les ocupacions s'han fet de forma directa, "en cap d'elles no hi ha participat ni la PAHC, ni cap altre moviment social".Carrió es queixa, sobretot, "perquè l'Ajuntament coneix de sobres aquest problema". Des de fa un any i mig que han mantingut reunions permanents amb membres del govern, Policia Local, Mossos, Forum,... "Els hem presentat informes pormenoritzats sobre quines ocupacions eren conflictives i quines mancances tenien, però no hem aconseguit res", assegura, fins al punt que fa poc, "cansada, vaig reunir-me amb la Policia Nacional per veure si així ho desencallàvem", admet.La situació és tan evident, segons assegura Carrió, que "durant les passades eleccions municipals, l'extrema dreta [en referència a VOX] va demanar una reunió per fer campanya centrats en la situació que viu el barri". "Fins i tot em van demanar que participés en algun acte públic amb ells, però m'hi vaig negar", assegura.A banda de la violació de diumenge, els joves han protagonitzat aldarulls, baralles, consum de drogues i petits delictes. "La presència policial per robatoris o per altres fets és freqüent, però no es fa res definitiu", explica, a l'hora que assumeix que "els veïns d'aquests carrers estan amargats".

