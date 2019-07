Borrell creu que l'independentisme sabotejarà la seva candidatura com a cap de la diplomàcia europea

El ministre d’Exteriors Josep Borrell ha admès que espera un intent de l’independentisme per sabotejar la seva candidatura com a cap de la diplomàcia europea. “Si poden, ho faran”, ha dit, preguntat per les possibilitats que el presumpte cas d’espionatge a les delegacions pugui obstaculitzar el seu camí per esdevenir Alt Representant de la Unió Europea.Sobre aquesta polèmica, Borrell ha tornat a negar que s’hagin espiat a les delegacions assegurant que el seu ministeri "no té espies". D’altra banda, Borrell ha menystingut la carta enviada pel president Quim Torra a governs europeus afirmant que “no és cap novetat” que la Generalitat faci aquest tipus de missives.Pel que fa al trencament de negociacions per formar govern a Espanya, el ministre d’Exteriors ha assegurat que els socialistes no estan pensant en una repetició d’eleccions. “No seria bo pel país”, ha defensat.A principis de juliol els estats de la UE van triar a Borrell com el seu candidat per encapçalar el servei d’acció exterior del bloc europeu. La seva elecció definitiva depèn també de l’Eurocambra.Per això, aquest dilluns al matí ha reconegut a l’arribada a la reunió de ministres d’exteriors de la UE a Brussel·les que “totes les circumstàncies poden influir” en la seva confirmació pel càrrec.

