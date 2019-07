Foment del Treball situa en 28.000 milions el dèficit inversor en infraestructures

L'estat de les infraestructures més estratègiques de Catalunya és "decebedor", avancen a un ritme molt lent i, en alguns casos, estan aturades. Ho ha explicat el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una compareixença informativa aquest dilluns a la seu de la patronal catalana. El CAT-100, el catàleg de 100 infraestructures bàsiques pendents d'executar, elaborat per la Comissió d'Infraestructures i Equipaments de la patronal, adverteix del risc de pèrdua de competitivitat de l'economia catalana. Foment situa en uns 28.000 milions d'euros el dèficit inversor en aquest capítol en els darrers deu anys.Foment considera "urgent i imprescindible" una inversió anual de 2.000 milions d'euros anuals en el període 2019-23 per corregir el retard d'obres bàsiques, el que suposaria un total de 10.000 milions. L'organització empresarial recomana assolir el 2,2% de la licitació d'obres del PIB català de forma sostinguda. Aquesta és la mitjana europea d'inversió dels països del nostre entorn.Sánchez Llibre ha manifestat que "Foment vol continuar liderant tot allò referent a les infraestructures". El president de Foment ha estat acompanyat dels vicepresidents Joaquim Llansó -responsable d'infraestructures de la patronal- i Virgínia Guinda, i d'Anna Cornadó, responsable de la comissió d'infraestructures. "Des de Foment reclamem un pacte entre totes les institucions públiques sobre les infraestructures estratègiques", ha expressat el president de l'empresariat.El vicepresident Joaquim Llansó -president també de la Cambra de Contractistes- ha denunciat el caire "cronificat" del dèficit inversor i ha especificat que el 90% dels 10.000 milions que es reclamen pels propers quatre anys corresponen a obres que ja estan adjudicades i es troben aturades. Els dirigents de Foment han insistit en la importància fonamental de les infraestructures per consolidar una economia competitiva.Les infraestructures pendents que Foment considera essencials i que no han registrat cap evolució recentment són moltes. Pel que fa al ministeri de Foment, destaquen les rodalies de Catalunya, inclosa la llançadora a l'aeroport, l'estació de la Sagrera i el desdoblament de línies.Pel que fa al corredor mediterrani, manca l'accés ferroviari al port de Barcelona, al port de Tarragona, el subtram Castellbisbal-Martorell, el subtram de Martorell a Vilaseca, de Tarragona a Vandellós i de Vandellós a Castelló. En el capítol d'infraestructures viàries, manquen obres clau com l'accés viari al port de Barcelona i el desdoblament de la N-II per Girona.Pel que fa a la Generalitat, hi ha infraestructures bàsiques pendents com l'ampliació del metro, la finalització de la línia 9, que presenta el tram central aturat, la C-17 Barcelona-Ripoll, el tram Cerdanyola-Terrassa de la C-58 o el tram Tordera-Blanes-Lloret de Mar de la C-32.

