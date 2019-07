El nou cas de violació múltiple a Manresa va tenir lloc en un pis ocupat on s'hi feia una festa

Els veïns del pis on la matinada de diumenge va tenir lloc la presumpta violació en grup d'una noia de 17 anys per part de quatre joves majors d'edat, al carrer Aiguader de Manresa, han assegurat que durant tota la nit hi havia música i molt soroll, possiblement per una festa, fins que de matinada ha arribat la policia i ha fet les detencions.Els serveis d'emergències mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc dels fets. La policia local de Manresa també va col·laborar amb els Mossos en el cas, ajudant en el trasllat dels quatre detinguts a la comissaria, que ja s'ha confirmat que tenen entre 18 i 25 anys. La presumpta violació es va produir al tercer pis del número 17 del carrer Aiguader, ara precintat, un immoble del barri de les Escodines que es troba tot ell ocupat per diversos joves.Els Mossos d'Esquadra investiguen ara els fets per intentar esclarir-los, determinar el rol de cada detingut en la presumpta l'agressió i la relació que té la víctima amb ells. Fonts policials han explicat que els quatre detinguts són tots majors d'edat, però que no disten gaire de l'edat de la víctima. Tots ells són encara a la comissaria de Manresa, i podrien passar a disposició judicial dilluns.L'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats feministes del municipi, prepara una concentració de rebuig a les agressions sexuals per dimarts. El seu primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, ha condemnat els fets en declaracions a RAC1 com a "excecrables".La denúncia i detenció arriba la mateixa setmana que l'Audiència de Barcelona ha jutjat sis joves de Manresa acusats d'haver agredit sexualment per torns una noia de 14 anys l'octubre del 2016

